Juan Fernando Quintero, con los días contados en Junior: filtraron la fecha de su partida

La llegada de Juan Fernando Quintero al fútbol colombiano revolucionó el mundo deportivo en el país al inicio de 2023. Junior de Barranquilla, utilizando su abultada chequera, se dio el lujo de contratar a uno de los mejores volantes creativos, además, en una edad que hacía pensar estaba para seguir su carrera en cualquier grande del continente, pero al final y según las palabras del mismo jugador, fue por el amor de Barranquilla que tomó la decisión de venir.

Juan Fernando Quintero lamentándose tras la eliminación de Junior en Copa Sudamericana. - Foto: AFP

No obstante, de amor no se vive y Quintero pondría en práctica esta frase muy rápidamente. Aunque hace pocas semanas, un técnico de peso, como Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez haya llegado para tomar las riendas, al 10 esto no le daría garantías para seguir en un equipo en el que se ha visto jugar solo, siendo el mejor de los ‘tiburones’, que no le brindan en el mismo porcentaje la calidad que él necesita para triunfar.

Aunque ya algo se había anticipado, en las últimas horas un medio colombiano, a través de uno de sus programas radiales más escuchados, filtró la fecha en la que tentativamente acabara el idilio entre Quintero y Junior de Barranquilla: “El Vbar Caracol pudo confirmar que en un alto porcentaje, el jugador Juan Fernando Quintero dejará el Junior al finalizar el actual campeonato”, escribió en Twitter el programa que hace parte de Caracol Radio.

Así las cosas, entonces a JuanFer tan solo le restarían dos meses vistiendo los colores del onceno barranquillero y ‘vistiendo’ es un decir, porque las posibilidades de clasificación para los ‘tiburones’ a las finales son bajas, restándose así una oportunidad, además, de que actualmente permanece lesionado, tras lo confusa que fue su convocatoria con la Selección Colombia, donde no sumó minutos y le dictaminaron una baja de entre 4-6 semanas.

Juan Fernando Quintero tan solo ha podido marcar un gol con la camiseta del Junior. - Foto: Dimayor

Es decir, que tal vez el juego del pasado 12 de marzo ante Envigado haya sido uno de los últimos de Quintero vestido con los colores del rojiblanco. En caso de que no sea así, la cuenta podrá seguir creciendo tras los 540 minutos que lleva hasta ahora, sumados en seis partidos de liga colombiano y donde apenas pudo celebrar en una oportunidad, con un golazo de tiro libre ante el conjunto ‘naranja’, que fue su más reciente duelo.

Bajo ese panorama, Quintero se ha convertido en hombre de polémica entre los seguidores de la Selección Colombia, los hinchas de Junior y varios periodistas, quienes exigen respuestas del cuerpo técnico sobre la convocatoria del mediocampista aún a sabiendas de que su situación médica no era la mejor.

Pero la controversia no ha parado ahí, pues el pasado lunes se supo que JuanFer se mantuvo en Japón con la Tricolor y no volvió al país sino hasta el martes, es decir, después de jugado el compromiso entre colombianos y nipones, donde el equipo cafetero ganó por 1-2.

Quintero se había perdido el último partido de Junior en la Liga Betplay - Foto: FCF

El futbolista tomó la decisión de cumplir con el itinerario establecido inicialmente, por lo que volvió al país acompañado de Álvaro Montero, Kevin Castaño, Nelson Palacio y Yilmar Velásquez, representantes de la Liga Betplay en la convocatoria a la gira asiática.

Una vez de regreso en Barranquilla, se espera que haya iniciado con la rehabilitación, y así despejará finalmente las dudas sobre la realidad de la lesión. En Junior aseguran que no es verdad la existencia de alguna fisura en la tibia, sin embargo, la Selección se mantiene en que hay una fractura por estrés, lo que lo dejaría fuera de las canchas por varias semanas como se dijo anteriormente, justo en el momento en que los rojiblancos lo necesitan para salir del fondo de la tabla de posiciones.