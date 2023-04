Pelé, el futbolista que cambió la historia del fútbol y ahora podría tener su propio significado en el idioma portugués

El apodo de ‘rey del fútbol’ se usa popularmente en Brasil como sinónimo de mejor, de inigualable, de excelencia: “¡Hoy tengo que ser un Pelé!”, “Ella es la Pelé del arte” o “Hizo una jugada de Pelé”.

Para que la expresión quede inmortalizada, en la tierra del jogo bonito se lanzó una campaña con el fin de que el mote de Edson Arantes do Nascimento, fallecido en diciembre pasado a los 82 años, sea incluido en los diccionarios de la lengua portuguesa.

La idea de ‘Pelé en el Diccionario’ fue lanzada en conjunto por la fundación Pelé, el Santos FC y el canal deportivo SporTV de la cadena Globo para homenajear a ‘O rei’ en el 111.º aniversario del club paulista, donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

El objetivo de la iniciativa, lanzada el 14 de abril, es “oficializar Pelé en la lengua portuguesa como un adjetivo sinónimo de excepcional, incomparable, único”, indicaron en un comunicado.

Para ello, crearon una página web donde esperan recoger cien mil firmas para “sensibilizar a las editoriales” y lograr que agreguen en sus publicaciones el apodo del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

Pelé y el Balón de Oro. - Foto: Getty Images

Incluso, proponen una definición de “Pelé” (“el mejor”) y lo que significa “ser Pelé”: “1. Mejor que todos los otros. 2. Referencia de grandeza. 3. Inigualable. 4. Sinónimo de excelencia. 5. Único”.

“Ya usamos su nombre para elogiar a los otros, vamos a hacer ese homenaje para eternizarlo en el diccionario”, dijo el actual 10 del Santos, el venezolano Yeferson Soteldo, en un video promocional.

Para los creadores de la campaña hay al menos cinco razones por las que el único futbolista tricampeón del mundo (1958, 1962, 1970) merece ingresar en los diccionarios portugueses.

Pelé es considerado el brasileño más grande de todos los tiempos, es una leyenda y cuenta con montones de récords y títulos; se le atribuye haber detenido una guerra en África, y posee medallas y logros por fuera de las canchas.

Sin plazo para agrupar apoyos, la campaña coincide con otros homenajes que se realizan en Sudamérica cuatro meses después de la muerte del legendario camisa 10, por consecuencia de un cáncer.

Pelé saluda antes de un partido de la Copa Africana de Naciones entre Costa de Marfil y Gambia en Libreville, Gabón, el 12 de febrero de 2012. - Foto: AP

En los partidos del campeonato de Brasil y de las Copas Libertadores y Sudamericana se hace un minuto de silencio en honor al hombre que internacionalizó el balompié brasileño y reivindicó ser el mayor goleador de la historia (1.283 goles).

¿Por qué le decían Pelé?

Lo primero que hay que decir es que a Edson Arantes do Nascimento no le gustaba que lo llamaran Pelé; sin embargo, así era conocido en todo el mundo y siempre fue recordado de esta manera.

El mismo exfutbolista le dijo al diario alemán Bild am Sonntag que prefería que lo llamaran Edson, pues de la otra forma parecía que estuvieran utilizando lenguaje infantil para referirse a él.

“Mi nombre es Edson. Realmente, no me gusta que me llamen Pelé. No quería ese sobrenombre, pues suena como lenguaje de bebito en portugués, mientras que Edson suena como Thomas Edison el inventor”, dijo el astro.

ARCHIVO - Pelé festeja la coronación de Brasil en el Mundial de 1970 en el estadio Azteca de Ciudad de México, tras una victoria sobre Italia. (AP Foto, archivo) - Foto: AP

Sobre la aparición de su sobrenombre, fue el propio tío del exfutbolista el que lo bautizó así. Según contó en varias oportunidades, su talento lo llevaba a ir al arco en los partidos de barrio, con el fin de que los encuentros entre amigos fueran equilibrados, ya que el talento de Edson era claramente superior al de sus compañeros. Desde esa posición le encontraron un parecido con Belé, guardameta histórico de Brasil.

De esta manera, su familia comenzó a buscarle un remoquete similar y encontraron en Pelé la mejor forma de llamar al joven talento que comenzaba a despuntar en los juegos de barrio, sin imaginar que años más tarde sería reconocido como el mejor jugador brasileño de todos los tiempos y uno de los más destacados en la historia del deporte.

Algo curioso es que su padre, Dondinho, también vivió la misma situación, pues su nombre real fue João Ramos do Nascimento y luego recibió ese sobrenombre con el que se hizo popular.