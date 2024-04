Pep Guardiola fue pillado con costoso accesorio en pleno partido de Champions; vale más de 5 mil millones de pesos

Palabras de Guardiola tras empatar con el Real Madrid

El terreno de juego: “Que el presidente no se lo tome mal, es un estadio impresionante, una obra increíble. Yo no he pisado el césped hoy, me lo han dicho mis jugadores. Pero que no se lo tome la gente a mal, porque yo he jugado aquí muchas veces y siempre tenían una alfombra. Ahora no está así, pero el estadio es espectacular. Los vestuarios, todo...”