Por la final | Deportivo Cali enfrenta a Boca en la Libertadores femenina, ¿dónde y a qué hora verlo?

Para llegar a la semifinal de la Copa Libertadores femenina, Deportivo Cali dejó en el camino a Corinthians, actual campeón del certamen, venciéndolo 2 a 1. Luego, por ese mismo marcador, derrotó a Olimpia. Apabulló también 10 a 1 a Club Always Ready y en los cuartos le ganó 2 a 1 a Ferroviaria.

Boca Juniors, en cambio, le ganó a Defensor Sportin 2 a 0, al club Ñañas 4 a 2, con Ferroviaria empató a 2 y a Corinthians lo venció 2 a 1.

Las estadísticas dicen que Boca enfrentó en tres ocasiones a rivales de Colombia en Libertadores Femenina y las tres fueron derrotas: 2011 y 2013 ante Formas Íntimas (2-3 y 1-3, respectivamente) y en 2020 ante América de Cali (1-2).

Además, en siete partidos disputados en esta competencia entre clubes de Colombia y Argentina no se han registrado empates. El historial favorece a las colombianas, con cinco triunfos y dos derrotas.

“Es una alegría, una semifinal en copa no se juega todos los días. Estas niñas son bendecidas y se viene un Boca difícil, que es un equipo con mucho más oficio, práctico y miraremos cómo le ganó a Corinthians, que lo aguantó y en dos o tres salidas rápidas lo liquidó. A estos equipos así no les puedes dar ventaja, porque la primera que tienen, la embocan y te complican”, dijo el técnico de Cali Jhon Alber Ortiz, que para este duelo no contará con Paula Medina por sanción.

Alineaciones probables

Deportivo Cali:

Stefany Castaño; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo, Nancy Acosta; Gisela Pino, María Morales, Manuela Pavi, Tatiana Ariza, Elexa Bahr; Ingrid Guerra.D.T.: Jhon Alber Ortiz.

Boca Juniors:

Laurina Oliveros, Julieta Cruz, Adriana Sachs, Miriam Mayorga, Celeste Dos Santos; Clarisa Huber, Vanina Preininger, Camila Gómez Ares; Amancay Urbani, Andrea Ojeda y Yamila Rodríguez.

Martes 25 de octubre

Deportivo Cali (COL) vs. Boca Juniors (ARG)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

Hora local: 5:00 p. m.

Televisión: Directv Sports con narración de Camilo Castellanos y los comentarios de Johana Palacio junto a Samuel Vargas.

Árbitra: María Marotta (ITA).

Árbitra 1: Tiziana Trasciatti (ITA).

Árbitra 2: Silvia Fernández (ESP).

Yamila Rodríguez, máxima figura de Boca

“Desde el minuto uno que empecé a patear una pelota me propuse jugar en Boca. Y aquí estoy: cumplí mi sueño”, cuenta Yamila Tamara Rodríguez en entrevista con su club, Boca Juniors.

Goleadora de la Copa América de selecciones y una de las figuras del Boca campeón en el torneo argentino, Yamila disfruta de la previa y de una distinción para pocas. Acaba de ser nominada entre las 20 mejores jugadores del mundo junto a la colombiana Linda Caicedo, del Cali, pero hoy en el mundial de la India sub-17 con la tricolor.

“No entendía nada cuando me avisaron. Este año fue una locura. Le agradezco a Dios haber aparecido en esa lista. Y a mis compañeras de equipo, que me empujan día a día”, reconoce la jugadora potente por izquierda y que llega con peligro al área.

Rodríguez, autora de tres tantos en esta Libertadores, sobresale dentro de la cancha y también afuera, por su carácter jovial, sus peinados y sus tatuajes.

*Con información de Boca Juniors oficial