¿Por qué Néstor Lorenzo convocó a James y Quintero? el técnico respondió a la polémica

Pese a que ambos jugadores son referentes para el combinado nacional, no es un secreto que no se encuentran en su mejor momento futbolístico, Quintero tuvo una discreta participación en el Junior de Barranquilla, pese ha haber sido la contratación más costosa del fútbol profesional colombiano. Mientras que James no ha vuelto ha mostrar el rendimiento que de sus épocas doradas con clubes europeos.