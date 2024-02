Presidente de São Paulo habló de James Rodríguez y ventiló su verdadero problema: “La vida no es solo querer”

En la dirigencia han aceptado las disculpas de James, aunque no olvidan lo que sucedió hace unas semanas, cuando se negó a viajar con el resto de la delegación a la final de la Supercopa en Belo Horizonte.

Casares calificó como “frustrante” que James decidiera no ir a Belo Horizonte , sabiendo lo que significa para varios jugadores jóvenes que lo tienen como ídolo. “Me gusta como jugador, es un gran jugador que todavía puede dar buenos resultados, depende de él”, dijo en entrevista con Casão Pod Tudo.

El presidente expuso que el verdadero problema es que “ en la vida no es solo querer, tienes que dar ejemplo ”.

Con esa frase se refería al hecho que, aun sin jugar, debía estar al frente de la plantilla en un partido tan importante como ese que le ganaron en penales a Palmeiras en el Mineirao. “Si en la televisión usted contrata ocho artistas y cuatro sufren problemas de adaptación, no tienen el mismo sentimiento, no responden a la audiencia, no pagan bien… eso a veces pasa”, explicó.