Rafael Nadal sufre su primera decepción del 2024: se le escapó de manera insólita

Tampoco pudo aprovechar un nuevo servicio, esta vez por mérito de Thompson, y terminó encajando cuatro puntos para verse caído en el tercer set, y ya con duras dos horas y media de desgaste. El físico se resintió más en el español, que perdió frescura no sólo en sus piernas sino en sus golpes y que, pese a recibir una atención médica que no pareció preocupante, no pudo evitar el quiebre del cuarto juego ante un australiano que no bajó su nivel ni acusó los nervios.