Ramón Jesurún confirma decisión de Lorenzo y Selección Colombia será llevada a otra ciudad en plenas Eliminatorias

Esto es lo que valen las boletas en reventa para ver jugar a la selección Colombia vs Uruguay

De acuerdo con el testimonio de Jesurún, la idea del entrenador argentino es preparar el encuentro ante Ecuador, válido por la cuarta fecha de las Eliminatorias, pues no quieren que los jugadores pasen directamente del calor de Barranquilla a la altura de Quito, la cual es de 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia | Foto: DeFodi Images via Getty Images

“El horario y los días lo escoge el cuerpo técnico. Jugar a las 3:30 de la tarde a mí me parece muy atractivo, ha sido el fuerte de Barranquilla históricamente hablando”, concluyó el dirigente.

El rumor sobre el traslado de la Selección Colombia a Medellín empezó hace algunas semanas. Incluso, Carlos Antonio Vélez aseguró en Palabras Mayore s (Antena 2) que le parecía una buena idea tener un plan así. Sin embargo, afirmó que la última derrota de Colombia contra Ecuador no se dio por un tema de altura.

“Qué bueno que Néstor Lorenzo tenga un plan, me parece maravilloso porque aquí nos pasamos muchos años sin un plan. Ahora, por lo menos, hay una planificación, pero los voy a tranquilizar. No se preocupe, porque la goleada de la vez pasada no fue un tema de altura”, señaló en aquel momento.