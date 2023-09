Carlos Antonio Vélez reacciona a “plan” de Néstor Lorenzo de llevarse Selección Colombia a otra ciudad en las Eliminatorias

La Selección Colombia volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en octubre, cuando reciba a Uruguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por la tercera jornada. Asimismo, visitará a Ecuador por la cuarta fecha.

Igualmente, esta semana se conoció que Néstor Lorenzo, técnico de la Tricolor, tomaría una inesperada decisión para afrontar estos dos partidos, pues el periodista Sebastián Vargas informó que el argentino llevaría al combinado nacional a Medellín antes del encuentro después del juego ante los charrúas.

La idea del entrenador, según contó el comunicador de Caracol Radio, es que los futbolistas cafeteros no pasen directamente del llano de la capital atlanticense, a la altura de Quito, por lo cual entrenarían durante algunos días en Guarné.

“Una buena idea: la Selección Colombia tiene pensado, tras el juego contra Uruguay (12 octubre), viajar a Medellín y entrenar en Guarné (2.000 metros sobre el nivel del mar) para luego viajar a Quito (2.800 msnm)”, precisó en X (antes Twitter).

Tras la divulgación de esta información, Carlos Antonio Vélez no se quedó callado y aseguró en Palabras Mayores (Antena 2) que le parece una buena idea tener un plan. No obstante, manifestó que la última derrota de Colombia contra Ecuador no se dio por un tema de altura.

“Qué bueno que Néstor Lorenzo tenga un plan, me parece maravilloso porque aquí nos pasamos muchos años sin un plan. Ahora, por lo menos, hay una planificación, pero los voy a tranquilizar. No se preocupe, porque la goleada de la vez pasada no fue un tema de altura. Fue un comportamiento anormal, de voluntad política. Eso no se va a repetir”, indicó inicialmente.

James Rodríguez recibiendo indicaciones de Néstor Lorenzo | Foto: AP

Vélez se refirió al "plan" de Lorenzo | Foto: SEMANA

Luego, añadió: “Me alegra mucho que tenga un plan, pero la goleada no se va a repetir. Allá no se va a parar nadie, eso venía de antes. Vienen los dos partidos que sacaron a Carlos Queiroz, y eso no se va a repetir. Eso sí, cualquiera puede ganar, esto es fútbol”.

El periodista también aprovechó el espacio radial para puntualizar que el conjunto tricolor no necesita una planificación extrema y reiteró que la derrota frente al vecino país en las pasadas Eliminatorias no fue netamente futbolística.

“Es bueno tener un plan. Solo le digo que no lo extreme, no lo lleve al máximo, porque usted [Lorenzo] sabe por qué pasó eso, y el que se quiera hacer el loco con eso, pues es su problema”, concluyó.

Cabe recordar que el compromiso entre la Tricolor y el conjunto de Félix Sánchez, válido por la fecha número cuatro de las eliminatorias sudamericanas, está programado para el martes 17 de octubre en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria, conocido extraoficialmente como la ‘Casa Blanca’.