Real Madrid y Barcelona entrarán en acción en la Copa del Rey; así jugarán

Los dos grandes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona, entrarán en acción esta semana, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante equipos de la cuarta categoría (2ª RFEF), Cacereño e Intercity, respectivamente.

Empatados a 38 puntos al frente de la clasificación de La Liga tras la disputa de la 15ª jornada el pasado fin de semana, la primera tras el Mundial, el Real Madrid viajará hasta casi la frontera portuguesa para medirse al Cacereño, después de haber saldado su debut posmundialista con una victoria en Valladolid (2-0).

El autor de los dos goles en el Estadio Zorrilla, el Balón de Oro Karim Benzema, no disputará el encuentro, ya que su entrenador Carlo Ancelotti prefiere darle descanso y jugar con futbolistas menos habituales, entre ellos el belga Eden Hazard, que debería contar en Extremadura con los minutos de juego que no dispone en liga o Champions. Tampoco jugarán ante el Cacereño otros habituales como David Alaba, Toni Kroos, Vinicius y Ferland Mendy.

Karim Benzema anotó doblete en el duelo con Real Valladolid. - Foto: AP

Carlo Ancelotti afirmó que contra el Cacereño el conjunto blanco tiene que ser “listo” e hizo un llamamiento a la “lucha” y el “compromiso” para superar el debut en la Copa del Rey 2022-23.

“Mañana es un partido donde tenemos que ser listos. Es difícil pensar que solo con calidad ganas partidos. Tienes que tener calidad y meter compromiso y lucha. La Copa no es la competición más importante, lo es la Champions, la última la gané yo, pero por el escudo tienes que respetar todas las competiciones. Es un título más para intentar ganar”, dijo en rueda de prensa en Ciudad Real Madrid.

Sobre el desplazamiento en autobús hasta Cáceres, Ancelotti bromeó con que “es un momento para disfrutar del maravilloso país” que es España, y confía en que el parón provocado por el Mundial en Catar no sea como el de la Navidad de 2014.

“No sé qué va a pasar en 2023 porque no soy mago, pero tengo ilusión en que lo vamos a pasar bien. Que el 2023 sea como 2022 no estaría mal. No quiero pensar que el año pasado es irrepetible y, por qué no, mejorarlo porque con la plantilla actual tenemos menos dudas que en enero de 2022″, manifestó.

Para el miércoles quedará el duelo del Barcelona ante el Intercity, un equipo de la tercera categoría (1ª RFEF) de la provincia de Alicante (este).

El equipo de Xavi se dejó dos puntos en la jornada liguera en casa ante el Espanyol en el derbi barcelonés, que permitió al Real Madrid igualar a su gran rival en la clasificación.

Al igual que Ancelotti, Xavi Hernández hará rotaciones teniendo en cuenta el exigente calendario de los azulgranas en este inicio de año, con la visita al Atlético de Madrid el próximo fin de semana y la disputa de la Supercopa en Arabia Saudita la próxima semana.

Precisamente, los cuatro participantes en la Supercopa inician su camino en la Copa del Rey en esta ronda, habiendo quedado exentos en las anteriores.

Programación Copa del Rey

Martes 3 de enero

CF La Nucía-Valencia

Cartagena-Villarreal

Espanyol-Celta Vigo

Cacereño-Real Madrid

AD Ceuta-Elche

Levante-Getafe

Sporting Gijón-Rayo Vallecano

Miércoles 4 de enero

UD Logroñés-Real Sociedad

Pontevedra-Mallorca

Linares-Sevilla FC

Real Oviedo-Atlético Madrid

CF Intercity-FC Barcelona

Alavés-Valladolid

Jueves 5 de enero