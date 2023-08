Referente de la Selección Colombia tuvo un emotivo mensaje para las superpoderosas de cara al duelo ante Inglaterra: “le tengo fe a esta tricolor”

Pero no solo habló de Caicedo, sino que la jugadora destacó la participación de futbolistas como Catalina Usme y Mayra Ramírez.

Colombia vs Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial Femenino 2023. | Foto: Getty Images

“La verdad he visto a la selección muy bien y pues no es sorpresa. Fue un año bastante enriquecedor, la preparación y el ritmo de competencia que se tuvo, pues lo veo reflejado ahora en el mundial. Las he visto a todas en su mejor versión y la verdad estoy muy contenta del rendimiento que han tenido todas y bueno que estén haciendo historia para llegar a cuartos de final en un Mundial”, enfatizó Ariza.