Regreso de James Rodríguez a Europa toma fuerza: revelan equipo que lo quiere

El futuro de James Rodríguez sufriría un nuevo cambio de planes, según informan desde Brasil. A pesar de que no ha jugado ni un solo minuto con São Paulo este año, el volante colombiano todavía tiene mercado en Europa y podría recibir una propuesta formal en los próximos días.

Desde la dirigencia han negado hasta el cansancio que James Rodríguez vaya a incumplir su contrato firmado hasta mediados de 2025, pero en la prensa ha trascendido una oportunidad de volver a Europa que no le sonaría nada mal.

Globo Esporte añade que “el club turco buscó representantes del deportista colombiano en los últimos días”, pero “hasta ahora, los dirigentes tricolores no confirman ninguna propuesta” oficial.

Los acercamientos de Besiktas no son nuevos en la carrera de James. Cuando estuvo en Olympiacos, fue relacionado varias veces con las ‘águilas’ e incluso su nombre apareció en una rueda de prensa en la que el entonces presidente Amhet Nur Cebi desmentía que lo tuvieran en sus planes.

“ ¿Cuál era su nombre? ¿Rodríguez? No, no está en nuestra agenda ”, declaró Nur Cebi para sorpresa de la prensa de ese país.

El medio brasileño agrega que James no se cerraría a un cambio de equipo ante la falta de oportunidad que ha tenido en este inicio de año.

“Nadie es más grande que São Paulo”

El proceso de Thiago Carpini no ha sido lo que esperaba James. Luego de confirmarse la salida de Dorival Júnior, la esperanza era que el nuevo técnico le diera un rol protagónico, pero hasta ahora no ha sufrido más que decepciones por un supuesto acondicionamiento físico que todavía no tiene fecha de final.