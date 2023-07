Representante de Andrés Llinás pone contras las cuerdas a Millonarios; asegura que hay ‘coqueteos’ con varios clubes

Esa versión fue perdiendo fuerzas con el paso de los días, aunque el propio jugador admitió que sí lo buscaron hace un tiempo atrás. “ Yo sé que hubo un momento en que sí se preguntaba algo, pero no sé mucho más aparte de eso”, declaró en El Alargue .

Aunque desde Millonarios no tienen ninguna intención por desprenderse del defensor, su representante ha sido claro y afirmó este viernes que ha habido varios ‘coqueteos’ con distintos clubes del exterior.

“Al día de hoy no hay nada formal. Pero el interés por Andrés no es solo en Argentina. Aquí en Europa también han preguntado, ya que tiene el pasaporte comunitario, un jugador que entiende muy bien el inglés, y eso lo hace que sea atractivo, no solo en el Viejo Continente, sino también para la MLS”, dijo Mateo Cardona, el empresario que lleva al jugador.