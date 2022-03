Revelan por qué James Rodríguez dañó el fichaje de Luis Díaz al Everton

Luis Díaz está escribiendo momentos inolvidables en su carrera, a casi dos meses de haber aceptado la oferta del Liverpool. Hoy en Porto lo extrañan, pero el guajiro no se cambia por nadie ante la confianza que le ha dado Jürgen Klopp y el cariño de sus compañeros, que es cada vez más evidente cuando sale al campo de juego.

Queda demostrado que Lucho está hecho para el fútbol inglés, diferente a otros compatriotas que fueron a la Premier League y no pudieron triunfar, como es el caso de Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, entre otros.

Y es que todo parecía destinado a que Díaz terminara en suelo británico, pues en este mercado de invierno recibió propuestas del Tottenham, solo unos días antes de que el Liverpool decidiera hacer una ofensiva final para ficharlo. Pero no fueron los únicos; en verano de 2021, Everton estuvo a nada de llevárselo, teniendo como moneda de cambio a un James Rodríguez que tuvo problemas con la llegada de Rafa Benítez al banquillo de los toffees.

Díaz ha marcado dos goles con el Liverpool: frente a Norwich y Brighton por la Premier League. - Foto: Getty Images/Andrew Powell/Liverpool FC

En ese tiempo, varios equipos en Europa le seguían la pista a Richarlison y Díaz parecía ser el reemplazo perfecto en caso de perderlo justo antes del inicio de la temporada. The Athletic afirma que Benítez pensaba aceptar la salida del brasileño, con el único fin de pagar el dinero que pedía Porto por el guajiro y, a su vez, dejar algunos millones más para reforzar en otras líneas. Esto, sumado al salario que se ahorrarían si James Rodríguez salía como parte de pago.

El medio inglés reveló que los directivos del Everton ya tenían el ‘sí' de Lucho e incluso ya le estaban buscando casa para que se mudara con su esposa, todo basado en un muy posible acuerdo económico con los ‘dragones’ y el deseo del jugador por desembarcar en la Premier League, como al final terminó pasando, aunque con el otro equipo de la ciudad.

Lo único que tenía que hacer el cuadro azul era esperar que James Rodríguez acordara los términos salariales con el Porto, algo que al final no pasó. En ese entonces, el diario Récord de Portugal informó que el técnico Sergio Conceicao no veía a James como prioridad y eso también habría influido en la decisión de declinar las negociaciones a última hora.

El más afectado en todo este lío fue el propio James, que tuvo que quedarse unos días más en Everton sin la posibilidad de jugar. Más tarde, el 10 tomó la decisión de salir y aceptar la propuesta desde Catar, uno de los únicos mercados que quedaban abiertos para ese momento. En Al-Rayyan acabó de terminar su temporada, pero aún no se olvida de lo que vivió con Rafa Benítez.

“Yo quería estar ahí, lastimosamente son cosas de gustos y el técnico no quiso contar conmigo, es respetable. Hasta el último día me entregué al máximo y ese es el recuerdo que quiero dejar en cada equipo”, admitió James en una reciente transmisión de Twitch, refiriéndose a aquella salida del club inglés.

James Rodríguez jugó en el Everton desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2021. - Foto: AP

En sus transmisiones, el volante colombiano ha aceptado que quiere salir de Catar y volver a Europa, donde ya se encuentra su representante, Jorge Mendes, adelantando negociaciones que todavía no han salido a la luz.

“Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé dónde. ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde podría ser? Donde me quieran, obvio, y donde me quieran poner”, preguntó a los seguidores.

Entre esas opciones, James reconoció que sí le gustaría volver al Everton. “Sería una posibilidad. Si ellos quieren, estaría abierto a eso. Yo no tuve ningún problema con nadie allá”, sentenció.

Ahora Luis Díaz se encuentra a gusto en el Liverpool, peleando por los primeros puestos de la Premier League y con el sueño de conseguir su primera Champions League. James, por su parte, desea volver a sentir lo que es jugar en la élite del fútbol mundial, un anhelo que podría volverlos a juntar, pero esta vez como rivales.