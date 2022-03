“¿Por qué no me pisa a mí?”: Andrés Cadavid explotó contra Juan Carlos Osorio

América de Cali e Independiente Medellín definieron este lunes el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana que quedó en manos del conjunto antioqueño gracias a la definición desde el punto penal. Los dirigidos por Julio Comesaña habían ganado la ida 2-1, mismo marcador que obtuvo el cuadro escarlata en el juego de vuelta, llevando la serie hasta la última instancia.

Allí el DIM estuvo mucho más acertado y logró convertir lo que había errado durante los 180 minutos. En el Atanasio Girardot, Joel Graterol le atajó un penal a Luciano Pons y en el Pascual Guerrero, el portero venezolano también apareció frente a Andrés Cadavid.

En la tanda la situación fue al contrario. Andrés Mosquera Marmolejo atajó los primeros dos cobros del América y los sentenció a una eliminación que dejó en evidencia la poca preparación del equipo de Juan Carlos Osorio para una definición de esta índole.

Medellín ganó y ahora esperará el sorteo de la Sudamericana para conocer el grupo en el que buscará avanzar a octavos de final. Los vallecaucanos, por su parte, se tendrán que enfocar en un buen papel por Liga Betplay, la única forma de que Osorio pueda mantener su puesto en el banquillo.

Y es que el estratega risaraldense está, aparte de todo, en el ojo del huracán por un descalificador pisotón contra Juan David Mosquera, futbolista de apenas 19 años, que juega como volante en el cuadro antioqueño.

En la disputa de un balón, Mosquera cayó al suelo cerca de la zona técnica del América, situación que aprovechó Osorio para poner su pie izquierdo sobre el tobillo del jugador rival. El canterano del Medellín respondió con un pequeño empujón que el experimentado técnico reclamó con vehemencia al árbitro central.

Después de la acción se desató un fuerte cruce de palabras entre el futbolista y el DT, dejando aún más por el suelo la imagen de Osorio, que fue reprochado por el periodismo colombiano y, como era de esperarse, por los miembros del equipo visitante.

Andrés Cadavid, capitán del DIM, subió a sus historias de Instagram el video en el que el técnico pisa a Mosquera, asegurando que situaciones como esas no pueden suceder en un campo de juego.

Más adelante, el propio Cadavid lanzó una indirecta mucho más agresiva contra Juan Carlos Osorio. “¿Por qué no me pisa a mí?”, escribió el zaguero central, saliendo en defensa de su compañero de equipo, junto a una foto en la que celebran el paso a la fase de grupos. “Estamos lokos, lukas”, remató la publicación del ex-Millonarios.

Andrés Cadavid en sus historia de Instagram.



¿Y por qué no me pisa a mi?



MI CAPITÁN 😍😍😍

Silencio frente al tema

En la rueda de prensa posterior al partido en la capital vallecaucana, el entrenador americano se remitió a hablar del partido y lo que considera una victoria injusta del rival por lo mostrado en el desarrollo de la serie.

“Nos hicieron un gol infantil fuimos merecedores de más goles. Felicitarlos porque nos ganaron, no tengo nada que reprochar a mis jugadores”, señaló Osorio.

“No tengo nada para decir de mis jugadores, como lo dije hace dos días, la pelota detenida y los penaltis en los entrenamientos son gestos técnicos, ya en un partido definitivo como el de hoy es un estado emocional y los nuestros no pudieron gestionarlo de la mejor manera. Ellos sí y ganaron”, sentenció.

El que sí se manifestó sobre la acción fue Julio Comesaña, técnico del Poderoso. “Yo creo que Osorio no está bien, tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación que tendrá que visitar un especialista, no sé si es el estrés de fútbol o las dificultades que ha tenido”, dijo en entrevista para Win Sports este jueves.