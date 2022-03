VIDEO | Real Madrid estrenará camiseta exclusiva en el clásico contra Barcelona

Y-3, Adidas y el Real Madrid presentan la camiseta, que será estrenada en el clásico de La Liga Santander, que enfrentará al conjunto blanco y al FC Barcelona este domingo 20 de marzo (3:00 p. m.) en el Santiago Bernabéu, informa la multinacional alemana de material deportivo en un comunicado.

En 2022, el Real Madrid cumple 120 años y la colaboración entre el diseñador japonés Yohji Yamamoto y Adidas alcanza su vigésimo aniversario. En conmemoración de sus legados atemporales, esta temporada, el club blanco y la marca de ropa deportiva se han unido para una colección de celebración que comprende un conjunto de ropa y accesorios.

Tras haber colaborado por primera vez en la tercera equipación del club para la temporada 2014-15, esta vez la asociación se expande para una colección más amplia que canaliza una unión simbólica de dinamismo y velocidad.

Fusionando la innovación deportiva con el esteticismo vanguardista, la colección está encabezada por un cuarto paquete negro con detalles blancos y otro de portero rosa. La colección de juego presenta además una línea de calentamiento, que se compone de chaqueta y pantalones, ambos con estampados reflectantes.

La oferta fuera del campo comprende una camiseta totalmente negra con el escudo del Real Madrid y el logotipo Y-3 en la parte posterior, así como una bufanda alargada y una bolsa.

Inspiradas en la estética negra característica de Yohji Yamamoto, las imágenes siguen una visión etérea de dos amantes que, guiados por el pasado, caminan hacia su futuro. Junto a los amantes, en la campaña hay una ecléctica congregación de observadores que incluye jugadores de los primeros equipos masculinos y femeninos del Real Madrid, así como la leyenda del club Iker Casillas. La colección Y-3 estará disponible para el público desde este viernes 18 de marzo.

Se lanzó el kit de Real Madrid x Y-3 (submarca de Adidas del diseñador japonés Yohji Yamamoto). Es la segunda vez que colabora con el club, en 2014 hizo la camiseta con el dragón.

Se vienen más collabs de clubes top Adidas con renombrados diseñadores. Que opinan de estas jugadas? pic.twitter.com/9QCk65ldBe — Lacasaca (@LaCasacaBlog) March 17, 2022

Dos figuras, en duda

El delantero Karim Benzema y el defensa Ferland Mendy continúan siendo serias dudas para disputar este domingo en el Santiago Bernabéu el clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, después de seguir apartados del grupo.

Los dos futbolistas franceses no pudieron acabar el pasado lunes el partido en Mallorca por problemas musculares y, aunque el club no ha desvelado hasta el momento ningún parte médico sobre su estado físico, su presencia ante los de Xavi Hernández sigue estando lejana de momento.

Así, según informó el Real Madrid en su página web, ambos ni siquiera salieron a alguno de los campos de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y por segundo día consecutivo estuvieron trabajando en el interior de las instalaciones.

Por otro lado, y después de que a Benzema y Mendy los acompañaran este miércoles Eden Hazard y Nacho Fernández, Carlo Ancelotti ya pudo contar con ambos en la sesión del jueves, por lo que deberían estar listos para el clásico que, a pesar de la diferencia de puntos entre ambos (15), marca un punto clave para el tramo final de la temporada.

Los merengues vienen de vencer a Mallorca por 3-0, fecha en la que aprovecharon el pinchazo del Sevilla en Vallecas para sacar una distancia de 10 puntos con el segundo, que a esta altura parece lapidaria.

Para el técnico Carlo Ancelotti, la victoria no cambia nada. “Tenemos ventaja y es bueno en este momento de la temporada. El equipo está bien físicamente y ahora tenemos que pensar en ganar el domingo y ya está”, advirtió, reconociendo el “trabajo espectacular” que está haciendo Antonio Pintus, preparador físico, y que hace que su equipo tenga “una calidad física importante”.

Finalmente, pese a que la distancia es amplia, Ancelotti tiró de hemeroteca particular para recordar que en el fútbol nada está ganado hasta el final. “¿Cómo se va a perder una final de Champions cuándo vas ganando 3-0? Me pasó una vez y ojalá que no me vuelva a pasar”, sentenció en referencia a la derrota en 2005 en Estambul ante el Liverpool.

Con información de Europa Press.