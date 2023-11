Revelan video de la verdadera relación entre Eduardo Luis y Javier Fernández: “nunca hemos sido cercanos”

Por estos días la polémica entre dos de los narradores más importantes de Colombia ha estado encendida, esto, luego de que entre ellos haya existido algunos roces que, al parecer, darían cuenta de una ‘pelea’ interna en el canal Win Sports donde ambos trabajan.

La cronología de la situación, empezó con la imposibilidad para Javier Fernández, ‘el cantante del gol’, para narrar el juego entre Colombia y Brasil por las eliminatorias al Mundial 2026. En su lugar, quien lo hizo fue Eduardo Luis, que horas después de desempeñar su labor destacó por los buenos comentarios.

Para el juego siguiente ya recuperado el primer mencionado de un tema de salud, fue que aparecieron los comentarios a modo de ‘pulla’, donde cercanos a Eduardo Luis como su hija, dijeron: “Absolutamente nadie quiere escuchar a otro narrador en los partidos de Colombia, en los clásicos y en cualquier partido importante. Todos estamos de acuerdo en que el #1 y el MEJOR es mi papá”.

Eduardo Luis, comentarista deportivo | Foto: SEMANA

Desde ahí, estos dos se han tranzado en un va y viene de comentarios por tratar de definir quién debería ser el narrador oficial del equipo nacional. Recientemente, Fernández se pronunció a decir: “Jamás agrediría a un compañero de trabajo y mucho menos a alguien como Eduardo Luis, quien me colaboró de manera invaluable”.

Su verdadera relación

En medio de todo este embrollo, en redes salió a relucir un video pasado de Eduardo Luis donde hablaba de su colega, al cual no lo recibió completamente bien cuando este llegó a ser su competencia en Win Sports: “Javier y yo nunca hemos sido cercanos, realmente. Yo lo conozco a él de niño por mi papá”.

COMO TE QUIERO TOXI @EduardoLuisFut pic.twitter.com/ZnKCFKHm9c — Soldado de Tomás Ángel (@felipee_11_) November 28, 2023

Aceptando la determinación del canal, el ‘toxi relator’ aceptó que para este no fue fácil: “Cuando llegó, no voy a negarte no fue fácil... no es fácil ser el líder en algo y que de un momento a otro te digan ya no”. “¿Yo qué hice mal?, yo me preguntaba, ‘¿es que yo gano mal, o qué?’, no, viene este man y ah bueno, si es así, qué más”, sumó.

¿Polémica entre los narradores Javier Fernández y Eduardo Luis López? | Foto: Javier Fernández: TikTok: @elcantantedelgol / Eduardo Luis: X: @SaqueLargoWin

“El presidente de la cadena me llamó, me citó a una reunión y me dijo: ‘con usted es la única persona que voy a hacer esto porqué lo respeto mucho, acabó de contratar al ‘Cantante del Gol’ pero quiero que sepa que usted no va a perder su sitio acá. La idea mía es rotar’”, relató sobre cómo le habían dado la información.

Además, contó de manera inédita cuál había sido su reacción ante tal determinación: “No puedo hacer nada, la empresa es la empresa y ustedes toman las decisiones. Yo solamente quiero decirle algo, a mí no me hace feliz ser rico, que me van a respetar mi sueldo, tener plata no me motiva a vivir”.

A su vez, señaló que podría competir con Fernández por el puesto, pero con una condición: ”a mí me interesa ser protagonista, exitoso. El día que yo no sienta me voy de aquí, usted tenga eso en cuenta para las decisiones que está tomando, no más. Si yo siento que no soy protagonista, me voy”.

Eduardo Luis narró el partido de Colombia-Brasil. | Foto: Montaje El País (AFP)