“El compañero se afectó”: cuando Eduardo Luis contó en SEMANA por qué narró él y no Javier Fernández: ¿así empezó el ‘fuego amigo’?

Aparte, ese día y por primera ocasión, Eduardo Luis narraba un partido de la Selección Colombia y no Javier Fernández, el otrora narrador del Gol Caracol que ahora trabaja para el canal RCN . En Vicky en SEMANA , Eduardo Luis explicó qué pasó. Su relato toma total relevancia ahora que tanto Luis, en la red X, como la hija del mismo, han hecho comentarios que suenan a indirectas contra Javier Fernández. Y este último tampoco pudo evitar referirse al tema en medio de la narración del Atlético Nacional vs América de Cali por la Liga BetPlay.

“Faltando 20 minutos para las 7:00 de la noche estaba en un palco y había pedido un whisky para ver el partido. Entonces, me llama mi jefe y me dice: ‘véngase ya’ (...). Me dijeron que Javier (el cantante del gol) estaba afectado ”.

“Lastimosamente, el compañero se afectó. Uno no quiere que le lleguen esas oportunidades así, uno no deja de lamentarlo”, agregó. De paso, aprovechó la ocasión para enviarle un abrazo a Fernández y expresar su solidaridad. “Con todos los éxitos que tiene Javi en su carrera, con jijuemil mundiales, viene siendo la voz de la Selección más de 20 años. Yo sé que esto para él no era un partido más, era importante. Me solidarizo con él. Somos compañeros, estamos en la misma casa y le deseo una pronta recuperación”.