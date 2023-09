Revuelo por palabras racistas contra ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1: FIA hace advertencia por “romper código ético”

Uno de los pilotos más influyentes, sin lugar a dudas, ha sido Sergio ‘Checo’ Pérez, integrante del Red Bull Racing y quien ha protagonizado un gran desempeño esta temporada. Si bien es el corredor a segundo orden, por detrás de Max Verstappen, está claro que Pérez ha dado de qué hablar entre los críticos.

Desde que llegó a la escudería de Red Bull, ha sumado un total de 5 victorias y se ha montado al podio en numerosas ocasiones. Pérez ganó el GP de Azerbaiyán en dos oportunidades (2021 y 2023), así como el de Mónaco (2022), Singapur (2022) y Arabia Saudita (2023).

El segundo clasificado, el piloto de Red Bull, Max Verstappen (der.), de Países Bajos, y el primer clasificado, el piloto de Red Bull, Sergio Pérez, de México, celebran con su equipo después del Gran Premio de Fórmula Uno en el circuito de Bakú, en Bakú, Azerbaiyán, el domingo 30 de abril de 2023. Foto: AP/Darko Bandic. | Foto: AP/Darko Bandic

Ahora bien, previo a disputarse el GP de Singapur, se desató una polémica que incluyó a ‘Checo’, pues fue blanco de un comentario xenófobo que dio Helmut Marko, asesor de la escudería en representación de las bebidas energizantes, pues indicó que “Pérez no estaba tan enfocado como Verstappen o Sebastian Vettel por ser sudamericano”.

Esto provocó fuertes críticas y, lógicamente, la advertencia de la FIA hacia el inquilino de equipo. No solamente fue por su error en materia de geografía, pues México no queda en Sudamérica, pero tampoco cayó en gracia la intención de sus declaraciones.

La advertencia de la FIA a Helmut Marko

A través de un comunicado, la Federación Internacional de Automovilismo fue contundente al enviarle una advertencia por escrito a Helmut Marko por esos comentarios salidos de tono.

“Podemos confirmar que Helmut Marko ha recibido una advertencia por escrito y se le han recordado sus responsabilidades como figura pública en el automovilismo deportivo de acuerdo con el Código Ético de la FIA”, fueron las palabras de un emisario de dicho ente, que se divulgaron en múltiples portales especializados a nivel automovilístico.

Helmut Marko y Sergio 'Checo' Pérez. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Se esperaba, tal vez, un comunicado oficial de Red Bull Racing rechazando las palabras de Marko, recordando que no es un empleado a servicio de la prestigiosa escudería; no obstante, el director del equipo campeón, Christian Horner, emitió su punto de vista al respecto. Sabe bien que no fueron correctas sus declaraciones, pero admite que Helmut se disculpó.

“En primer lugar, esos comentarios no fueron correctos. Helmut lo reconoció rápidamente y se ha disculpado por ello, tanto de manera pública como directa con Sergio. Creo que siempre se aprende en la vida, incluso a los 80 años, e inevitablemente se han aprendido lecciones. Él no es empleado de Red Bull. Él es parte del grupo más amplio de Red Bull y el grupo emitió esa disculpa a través de televisión. Hemos hablado de ello y sé que se arrepiente”, manifestó Horner.

Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano de Red Bull. | Foto: Formula 1 via Getty Images

Y el propio señalado por parte de Marko, Sergio ‘Checo’ Pérez, no le dio tanta importancia a lo que comentó su asesor. Si bien produjo mucho revuelo y las personas salieron en defensa del piloto, declaró que no se lo tomó de manera ofensiva.

“Personalmente no me ofendí en lo absoluto. Digamos que, si esos comentarios fueran de otra perspectiva, tendría que tomármelos de otra manera. Pero para mí, las cosas no son así y no me los tomé como algo personal”, manifestó Pérez, quien terminó segundo en el reciente GP de Monza, a 6 segundos de Max Verstappen, el flamante vencedor.

Hasta Lewis Hamilton se ofendió

Por su parte, Hamilton, directo rival de Pérez al estar integrando la escudería de Mercedes-Benz, dejó claro que “no tiene ninguna gracia” lo que dijo Marko. “Nos reímos por lo de Sudamérica, pero es un tema que no tiene gracia. No es solo lo que se ha dicho, sino la mentalidad, que incluso se puede llegar a estas cosas. Esto no tiene cabida en la F1″, indicó.