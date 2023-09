Polémica por cambio de estadio para la final de Copa Sudamericana; las redes estallaron contra la Conmebol

Eso sí, la Conmebol accedió a cambiar de sede definitiva por peticiones y comunicó, este viernes 15 de septiembre, cuál será el nuevo recinto que albergue la final. No se irá de territorio uruguayo, como se especuló en algún momento, pero la nueva sede llamó poderosamente la atención.

Cambio de sede para la final de Copa Sudamericana

Eso sí, resulta que esta decisión no cayó muy bien entre los aficionados, pues más allá de que no se jugara en el Estadio Centenario, los fanáticos reclaman por la capacidad del estadio y el hecho de no ser tan trascendente o contar con la mejor infraestructura para una final.