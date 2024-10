Richard Ríos se cansó y respondió a hincha que le hizo duro señalamiento público: “Por favor”

James Rodríguez se pronunció por situación que vive hace 13 años y hoy no cambia en Selección Colombia

Contexto: James Rodríguez se pronunció por situación que vive hace 13 años y hoy no cambia en Selección Colombia

Junto a eso, la mujer no paró ahí, antes, siguió y le dio recomendaciones de lo que debía hacer, evitar y cómo manejarlo de ahora en adelante.

“Yo no influencio a nadie. Los valores y las influencias vienen desde la casa, por sus padres. Yo, simplemente, soy un futbolista, no un influencer ” , señaló, librándose de cualquier responsabilidad por lo que los menores pudiesen hacer y poniendo a cargo a su círculo más cercano.

Como era de esperarse, las reacciones a ese comentario del jugador no faltaron, fueron más de 500 personas las que dieron me gusta a la respuesta del futbolista, mientras que otras tantas comentaron, algunas a favor y otras no.