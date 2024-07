Sacudón al futuro de James Rodríguez: São Paulo toma drástica decisión tras su magistral Copa América

🚨 #SaoPaulo ESCUCHA OFERTAS por James Rodríguez 👉🏾El crack 🇨🇴 tiene serias chances de salir del club 🇧🇷 📌Le queda un año de contrato en #SP pero por diferentes razones no tiene lugar. pic.twitter.com/PAXeWhYsKU

El plan no ha cambiado a pesar de las grandes presentaciones que ha dejado James en suelo estadounidense. Su falta de minutos bajo las órdenes de Luis Zubeldía lo llevó a pedir un acuerdo amistoso para salir y São Paulo permitirá que el colombiano se vaya si eso quiere, pero se niega a dejarlo ir en calidad de agente libre.

No descartan que se quede

São Paulo no descarta que James pueda convertirse en ‘refuerzo’ para la segunda parte del año. “Al final de la Copa América, si no hay una propuesta de salida que nos convenga, vuelve a la plantilla. Evidentemente, que James sea seleccionado o no es decisión del entrenador”, afirmó Belmonte.