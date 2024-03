Sale a la luz la razón real por la que Néstor Lorenzo no habría convocado a Miguel Borja

La ausencia de Borja dejó grandes dudas entre la afición, que nuevamente se pregunta el criterio de elección de Lorenzo. El exJunior no venía jugando como titular en River el año pasado y eso hizo que su nombre desapareciera de las convocatorias . Sin embargo, los números ahora lo respaldan para una convocatoria que, lamentablemente, no llegó.

Sebastián Heredia, periodista colombiano, indagó con fuentes al interior de la Tricolor y encontró la que sería la razón real por la que Lorenzo no convocó a Miguel Ángel en esta penúltima citación antes de la Copa América. “La decisión de no llevar a Borja es netamente de juego. De idea táctica. Entienden que, por ahora, su estilo no se acomoda del todo a la idea que pretende Lorenzo”, indicó en su cuenta de X.