Scaloni pudo haber llegado a la Selección Colombia: Carlos Antonio Vélez hizo tremenda revelación con chats de WhatsApp en mano

Argentina cuenta las horas para disputar una nueva final del Mundial QaTAR 2022 con la ilusión de salir campeón el domingo en el estadio Lusail y hacer aún más grande la leyenda de Lionel Messi cono futbolista.

Al frente tendrán una Francia que quiere repetir título y no les dejará nada fácil conseguir la tercera corona casi 40 años después de que Diego Maradona levantara la última en México 1986.

Lionel Scaloni, entrenador de la albiceleste, tendrá además la posibilidad de entrar en el libro dorado de los entrenadores argentinos campeones del mundo en el que solo se encuentran César Luis Menotti y Carlos Bilardo, dos auténticas leyendas del fútbol gaucho.

En apenas 4 años de gestión al frente de la selección, Scaloni ha logrado dos títulos oficiales y, más que eso, consolidar a una generación de deportistas que juegan de memoria y se hacen fuertes con la figura de Messi acaparando toda la presión.

Pero la historia del seleccionador argentino pudo cambiar rotundamente este año, si la información que hoy revela en exclusiva el periodista Carlos Antonio Vélez hubiera terminado con una negociación en firme para asumir las riendas de la Selección Colombia tras la despedida de Reinaldo Rueda.

De la mano de Lionel Scaloni Argentina ganó la Copa América de 2021 en Brasil - Foto: AFP

El ‘señor x’

Todo empieza “el 3 de marzo de este año”, relata Vélez en su columna de ‘Palabras Mayores’, cuando “el presidente de Jesurún fue informado de la posibilidad de contar con el señor x”, apodo que le puso el periodista a este enigmático personaje que reveló después de semanas, dando pistas al respecto.

“Estoy hablando de Lionel Scaloni, técnico de la selección Argentina. Scaloni, dijeron sus representantes, inconforme con el salario y el premio de la Copa América, en abril buscaría posibilidades, explorar mercado, por si no se llegaba un acuerdo para mejorar sus condiciones económicas”, continúa el relato.

Fue entonces cuando Scaloni le comunicó a su entorno que “su mira estaba en Chile o Colombia”, de acuerdo a lo que cuenta Carlos Antonio Vélez. “Informada la Federación Colombiana de Fútbol no activó ningún interés, entendiendo que no podía negociar con un profesional con contrato vigente a no ser que firmara un precontrato, algo que seguramente el técnico no haría”.

“El día que equivocadamente se dijo que Ricardo Gareca vendría, él (Jesurún) se comunicó con (Agustín) Lozano, presidente de Perú, que estaba en comité ejecutivo, y le dijo: ‘tranquilo, yo no voy por Gareca’. Jesurún respeta los contratos de los técnicos con las federaciones nacionales”, agregó el periodista.

Vélez añade que “seguramente” el presidente de la FCF se comunicó con su homólogo argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, para preguntar “si se le renovaría el contrato o no” a Scaloni. “Es suposición mía por una conversación el 18 de abril que tuvieron ellos dos”, subrayó.

El cierre de esta historia llega al momento de la Finalissima en Inglaterra entre Argentina e Italia (3-0). “El 25 de mayo, el representante en Colombia, la persona que habían comisionado para esa operación, le escribe al Whatsapp de Jesurún y tienen un intercambio muy breve y le dice ‘Doctor Jesurún, le quería preguntar si va a hacer la cita en Londres con el representante del técnico’”, reveló Carlos Antonio Vélez, leyendo directamente los mensajes.

“La respuesta del presidente fue: ‘creería que no’”, dice Jesurún a través de un mensaje de texto en el que le cuenta al intermediario que “el comité ejecutivo quiere tener técnico antes del Mundial”, como al final sucedió con el nombramiento de Néstor Lorenzo, para ese momento entrenando al Melgar de Arequipa.

Vélez cierra la columna diciendo que tiene “todos los documentos que sustentan lo que estoy diciendo, con fechas y todo porque dirán que es una novela”, precisando que Jesurún “respetó el contrato que tenía Scaloni y “no exploró a fondo, aunque se interesó”.