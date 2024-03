Se derrumba uno de los sueños más grandes de Kylian Mbappé: técnico de Francia lo bajó del bus

Mbappé termina su contrato con el PSG el 30 de junio y anunció a sus dirigentes que no lo renovará. El Real Madrid suena desde hace tiempo como posible destino, aunque todavía no se hizo ningún anuncio oficial al respecto.

En cualquier caso, Henry no descartó la idea de contar con Mbappé para el torneo olímpico. “No tengo nada seguro. Dependo de un sí o un no de parte de un club. E incluso si tengo ese visto bueno y el club cambia de entrenador entre medias, ¿quién me dice que podría tenerle entonces en ese momento?”, añadió.