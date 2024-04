¿Se podrán disputar los partidos de liga en otros países? Esto cambiaría la Fifa

Keller escribió que el organismo acordó acatar cualquier orden judicial que surja de la demanda, que también incluye a la Federación de Fútbol de Estados Unidos como demandada. El acuerdo no alteró la querella contra el USSF, por sus siglas en inglés.

“ Fifa y Relevent acordaron resolver este asunto en lo que concierne a Fifa, en espera que Fifa considere cambiar sus políticas con respecto a jugar partidos oficiales fuera del territorio a la que pertenezca la liga ”, dijo el mismo organismo en el comunicado. “La Fifa no ha admitido ninguna responsabilidad y continúa negando los reclamos legales alegados en la denuncia de Relevent”, añadió.

Relevent, controlada por el dueño de los Dolphins de Miami, Stephen Ross, anunció en agosto del año 2018 que planeaba recibir un partido de La Liga de España entre Barcelona F. C. y Girona en Miami Gardens, Florida, en el próximo mes de enero.

Fútbol. | Foto: UEFA via Getty Images

En los primeros duelos medirán fuerzas el Arsenal de Inglaterra vs. Bayer Múnich de Alemania y el Real de Madrid de España vs. Manchester City de Inglaterra. Se esperan que sean juegos muy emocionantes, entretenidos de principio a fin.

Los otros dos partidos, a disputarse el miércoles 10 de abril, tendrán enfrentados al París Saitn Germain de Francia vs. Barcelona F. C. y el Atlético de Madrid de España vs. Borussia Dortmund de Alemania.