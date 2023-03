Sebastián Villa, criticado en Argentina por sujetar cartel del día de la mujer, cuando ha sido denunciado por abuso sexual

El pasado 6 de marzo, en el empate sin goles entre Boca Juniors y Defensa y Justicia, Sebastián Villa fue uno de los principales protagonistas.

El colombiano fue homenajeado por cumplir su partido 150 con la camiseta del club y criticado por sostener una pancarta en reivindicación de los derechos de las mujeres.

En la sexta jornada de la Liga Profesional de Argentina, el antioqueño, que se desempeña en la posición de extremo, recibió un cuadro con la camiseta de Boca y el número 150 estampado en ella. Así mismo, recibió un aplauso de miles de asistentes a La Bombonera por su aporte al Xeneize desde que llegó, en junio de 2018.

Hinchada de Boca Juniors en la Bombonera. - Foto: Getty Images

Pese al homenaje en cancha, en redes sociales hubo quienes cuestionaron al colombiano, dado que no olvidan la vez que dejó de entrenar con el equipo en represalia por no haber sido vendido al fútbol europeo, concretamente al Brujas, de Bélgica.

¡Felicidades Villa por tu partido nro 150 con la camiseta de Boca y esperemos sea el último! 🥳💙💛💙 pic.twitter.com/SdtT4bZjJZ — ℓαυтαяσ (@_JugadorNro12) March 6, 2023

Además hubo cuentas de Twitter dedicadas a alentar a Boca Juniors que cuestionaron el nivel futbolístico de Villa en los últimos compromisos. Una de ellas planteó: “Increíble como Villa resuelve TODAS LAS JUGADAS MAL y aún así siempre juega los 90 minutos”.

Increíble como Villa resuelve TODAS LAS JUGADAS MAL y aún así siempre juega los 90 minutos



A esta altura solo me queda esperar que caiga preso porque para el técnico es el mejor jugador del fútbol argentino — Palermista🇸🇪 (@palermismo) March 7, 2023

Además se robó la atención, en los actos protocolarios del compromiso, que Boca Juniors posara para la foto con una valla en conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en el que se leía: “Más igualdad, más derechos”.

Uno de los que sujetó la pancarta, al ser titular con el equipo para el encuentro contra Defensa y Justicia, fue justamente Sebastián Villa, quien ha sido denunciado por presunto abuso sexual en Argentina, además de los señalamientos de violencia hacia su expareja, Daniela Cortés, en 2020.

En Twitter, la periodista argentina Julieta Natalutti lamentó la escena con una foto y un trino criticando al balompié de ese país-

“Sebastián Villa, quien fue denunciado por violencia de género y abuso sexual, sosteniendo el cartel por el 8 de marzo. El fútbol argentino es un chiste”, publicó

Sebastián Villa, quien fue denunciado por violencia de género y abuso sexual, sosteniendo el cartel por el 8 de marzo. El fútbol argentino es un chiste. pic.twitter.com/aoumuMK7Lx — Juli (@julinatalutti) March 7, 2023

Valga recordar que, contrario a Boca Juniors, la Selección Colombia sí le cerró la puerta a Sebastián Villa por el caso de violencia contra su expareja, pese a que el rendimiento deportivo del delantero ha sido superlativo en Argentina.

El colombiano es acusado en Argentina de abuso e intento de homicidio. - Foto: Getty Images

“Es una situación sociológica compleja de la cual no podemos estar exentos. Es una pena. Primero, el tema jurídico que había tenido Sebastián y luego lo que implica el no poder tenerlo acá por sus repercusiones en nuestra sociedad, es un tema delicado, todos debemos lograr contribuir para que sea lo mejor para todos”, dijo Reinaldo Rueda poco más de un año atrás, cuando estuvo como DT de la Tricolor y fue abordado por el caso de Sebastián Villa.

Villa no es querido por algunos ídolos de Boca

Días atrás, el exfutbolista Hugo Perotti, uno de los ídolos de Boca Juniors, dio su opinión sobre Sebastián Villa en conversación con Radio del Plata: “A mí eso me pesa más que todo y no puedo ser objetivo porque cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego. Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas. La camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia. Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto”.

Frank Fabra y Sebastián Villa, la sangre colombiana en Boca Juniors. - Foto: Getty Images (Marcelo Endelli)

Fijando su posición en contra del colombiano y el concepto de Riquelme que en reiteradas ocasiones ha dicho que Villa “es el mejor jugador del fútbol argentino”, el campeón de Copa Libertadores en 1978 sentenció no sentir confianza por el cafetero: “No soy partidario de ser dependiente de Villa porque no me inspira la confianza del definidor de partidos, la prueba está en que Langoni tiene más goles en 10 partidos. No es tan determinante como pareciera que es. Yo prescendiría de Villa, sí podría ser una alternativa”.