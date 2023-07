Sebastián Villa se planta y toma explosiva decisión en contra de Boca Juniors

Villa amenazó con quedar libre por segunda vez

Villa decidió quedar libre

“Sebastián Villa dio por rescindido su contrato con Boca y dejará de ir a entrenar. Adujo que no lo reincorporaron con el grupo y que no le permitieron jugar”, informó el periodista César Luis Merlo.

Candidato a la presidencia de Boca Juniors defendió a Villa

“Villa tendría que jugar porque no está condenado. Hasta que no quede firme, no está condenado y todo juicio que le hace a Boca se lo va a ganar. El que tomó la decisión no sabe nada, tira el patrimonio a la basura. Villa tiene que jugar, le estás cortando la libertad de trabajo. Aparte de todo, es el mejor jugador. No entiendo la decisión”, agregó el líder en medio de una entrevista con el programa argentino Pintado de Azul y Oro.