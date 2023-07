Sebastián Villa vuelve a la carga contra Boca Juniors; revelan cuál será su amenaza

Por estos días, cuando Boca Juniors se prepara para retomar la Copa Libertadores a inicios de agosto, una parte fundamental que se está tratando es la conformación del equipo, sobre todo después de un primer semestre de año que no fue del todo positivo.

Boca no pudo competir en la Liga Profesional de Argentina con River Plate y por ahora no tiene cupo a la próxima Copa Libertadores. Precisamente, en el máximo torneo de la Conmebol terminó como líder de su grupo, avanzando junto al Deportivo Pereira, pero su juego no terminó de convencer.