Sebastián Villa buscaría desligarse de Boca Juniors y ser agente libre: el club respondió y se avecina batalla legal

El delantero viajó a Colombia tras la sentencia en su contra y el equipo asegura que no debía ausentarse de los entrenamientos.

Comienza una intensa batalla legal entre Sebastián Villa y Boca Juniors, una disputa que ya ha comenzado y promete continuar. El delantero, quien viajó Colombia tras ser condenado a prisión condicional por “amenazas coactivas con lesiones leves en contexto de violencia de género”, envió la semana pasada un correo electrónico a Boca exigiendo que lo reincorporen a los entrenamientos o de lo contrario que lo consideren jugador libre.

La postura del club en su réplica fue de contraataque, sugiriendo a Villa a que se presente a entrenar, argumentando que el delantero no tenía autorización para ausentarse de los entrenamientos ni siquiera para tomar licencia en Colombia. “Es Villa quien está en falta por no presentarse a trabajar”, afirmaron al diario Olé desde el club xeneize.

Villa no tendrá que ir a la cárcel, pero estará bajo supervisión de las autoridades argentinas. - Foto: REUTERS

El delantero fue condenado por la justicia el viernes 2 de junio por agresión a su expareja Daniela Cortés y al día siguiente se presentó en el Centro de Entrenamientos en Ezeiza, donde mantuvo una reunión de más de dos horas con su representante, Chicho Serna y Jorge Bermúdez. Sin embargo, nunca se cambió para unirse al entrenamiento y acordó tomarse unos días de licencia. Sin embargo, ahora en Boca aseguran que nunca le dieron autorización para no presentarse a entrenar.

El delantero viajó a territorio colombiano, donde se le vio en varias ocasiones junto a su familia y entrenándose por su cuenta, mientras el club y su representación intentaban encontrarle una salida para que pudiera seguir jugando en el extranjero a través de una venta. Esas conversaciones se pospusieron inicialmente debido a la despedida de Juan Román Riquelme y ahora todo ha derivado en una guerra legal.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors. - Foto: Getty Images

Está claro que a partir de ahora se inicia un enfrentamiento legal de ida y vuelta, y queda por verse cómo terminará. Además, Boca también ha decidido que el delantero no juegue más con la camiseta azul y oro debido a la condena que pesa sobre él. “Eso no va a cambiar”, agregaron directivos del equipo. Entonces, ¿qué sucederá si Villa no se presenta a entrenar en estos días? “Esperemos ver qué decisión toma él y luego actuaremos”, aseguran desde el club.

A distancia, Villa decidió iniciar un nuevo conflicto con Boca al intimar por correo electrónico a ser reincorporado a los entrenamientos en un plazo de cinco días, a pesar de que en su momento se dijo que el viaje a Colombia fue acordado y no fue una decisión unilateral del club alejarlo.

Es por eso que Boca respondió en los mismos términos: si hubo un acuerdo, se quedó en las palabras de esa reunión en Ezeiza. En el Consejo de Boca creen que lo único que Villa busca es obtener la libertad para unirse a otro equipo.

Según informes del medio argentino TN, Boca Juniors ha dejado claro que no permitirá que Villa quede en libertad: “Villa quiere quedar libre, pero no lo vamos a permitir. El pase es de Boca. Una cosa es que no entrene con el plantel, pero tiene que cumplir con su obligación de seguir entrenando en el club”, habrían comunicado desde el club.

Sebastián Villa en medio de un partido con Boca Juniors. - Foto: Getty Images

Este no es el primer conflicto que el colombiano enfrenta con el club. Desde el inicio del caso judicial en abril de 2020, ha dejado de entrenar en varias ocasiones, incluso viajando sin permiso a su país a mediados de 2021, molesto porque el Consejo de Fútbol rechazó muchas ofertas que llegaron por él desde Brasil y Europa, incluyendo una oferta de 7 millones de euros del Brujas de Bélgica.

Estos 40 días de ausencia provocaron una sanción económica y deportiva por parte del club, hasta que el jugador ofreció disculpas públicas y fue convocado nuevamente para jugar.