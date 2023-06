No todo es dinero: jugador del Inter de Milán rechazó oferta de Arabia y podría ser refuerzo del Barcelona

El Barcelona continúa su búsqueda de refuerzos para fortalecer su centro del campo, y el primer paso fue la llegada de Ilkay Gündogan. Sin embargo, el entrenador Xavi Hernández considera que el trabajo aún está incompleto y espera que se concrete su último pedido: Marcelo Brozović.

Marcelo Brozovič en el Mundial de Qatar 2022 con la selección croata. - Foto: REUTERS

El centrocampista croata es consciente del interés del conjunto culé, pero su situación no es tan sencilla como la de Gündogan, quien llegó como agente libre tras no renovar con el Manchester City. Según informes de La Gazzetta dello Sport, Brozović aún no ha aceptado una oferta del Al Nassr para darle más tiempo a los catalanes y descartar otras posibilidades para su futuro.

El jugador de 30 años desea unirse al equipo dirigido por Xavi, pero no está dispuesto a tomar una decisión apresurada sin tener claridad sobre la capacidad económica del Barcelona para negociar con el Inter de Milán, club con el que tiene contrato hasta junio de 2026. Aunque aún no se ha presentado una oferta concreta, los catalanes son conscientes de que no pueden ofrecer una suma que desequilibre sus finanzas.

Este jueves, Tuttosport publicó que “Brozović dice que sí, pero al Barcelona...”. La pausa en su posible llegada a la liga saudí tiene una explicación: darle una oportunidad al equipo blaugrana de concretar la operación. Parece que no pasará mucho tiempo antes de que se tome una decisión definitiva, pero hay gestos llamativos que los medios italianos interpretan como una clara preferencia del internacional croata por el Barcelona.

En Italia se considera que Brozović aún desea competir al máximo nivel, especialmente después de haber sido clave en el reciente éxito del Inter de Milán, llegando a la final de la Liga de Campeones y estando cerca de derrotar al Manchester City.

Ilkay Gündogan y Brozovič podrían ser compañeros en el Barcelona. - Foto: Getty Images

Cabe destacar que en enero, el Barcelona intentó un intercambio entre Brozović y Frank Kessié, pero las negociaciones no avanzaron debido a la falta de diálogo abierto con el Inter de Milán. Aunque el contexto es diferente en este mercado, la realidad económica del club catalán hace que no sea fácil hacerse con los servicios del croata.

Según La Gazzetta dello Sport, Brozović espera que el equipo de Xavi Hernández le presente un contrato que no solo convenza al Inter de Milán de venderlo, sino que también le brinde seguridad para su futuro. El croata tiene en mente un contrato de dos temporadas con opción de extenderlo por una más, similar al reciente acuerdo con el alemán Gündogan.

En cuanto a su salario, no se espera que sea inferior a los 7 millones de euros anuales. El Barça está a la espera de realizar ventas en los próximos días para determinar si cuentan con el margen financiero suficiente para negociar con el equipo dirigido por Simone Inzaghi. El tiempo apremia y Xavi también espera ansioso para saber qué centro del campo tendrá a su disposición para afrontar la próxima temporada.

Kessié es uno de los jugadores que podría salir del equipo, pues el Al Ahli de Arabia muestra un gran interés en ficharlo. Según reveló el periodista Gerard Romero, el club saudí ha presentado una oferta valorada en 20 millones de euros al Barcelona. Además, han tentado a Kessié con un contrato de 10 millones de euros anuales libres de impuestos.

El fuerte interés del Al Ahli, un equipo emergente en el campeonato saudí que cada vez atrae a más jugadores destacados en su mejor momento, representa una oportunidad inesperada para Kessié, quien tiene contrato vigente hasta 2026. También es una oportunidad para el Barcelona, ya que si el volante africano acepta la oferta árabe, el club obtendría un beneficio neto. Esto abriría la puerta a posibles incorporaciones por parte del conjunto catalán como la de Brozović.