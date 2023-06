Lo último en la novela de Mbappé y Real Madrid: la estratosférica suma que le costaría al club si lo quiere para este verano

Durante los meses de verano, el nombre de Kylian Mbappé ha vuelto a ser el centro de atención en el entorno del Real Madrid. Aunque el jugador francés ha manifestado su deseo de quedarse en el París Saint-Germain (PSG), esta vez se especula que el club parisino podría estar dispuesto a ponerlo en el mercado para evitar que salga gratis el próximo año. A pesar de las diferencias en este escenario, en comparación con los anteriores, la desgracia para el Real Madrid parece repetirse: sin el ansiado fichaje de Mbappé.

Tras la carta pública en la que Mbappé afirmó que no activaría la cláusula para cumplir un tercer año en su contrato con el PSG y finalizar su ciclo en 2024, la directiva del PSG se ha visto obligada a tomar una decisión contundente: renovación o venta.

Kylian Mbappé vuelve a ser tema principal en el mercado de fichajes - Foto: REUTERS

Dado que la postura del jugador parece firme, el conjunto de la capital francesa está dispuesto a escuchar ofertas por él. Los dirigentes del club tienen en mente un rango de entre 200 y 250 millones de euros como cifra base para dejar ir a una de sus estrellas. No faltarán interesados en hacerse con los servicios del jugador francés, ya que equipos como el Liverpool y el Manchester United ya han manifestado su interés. Mientras tanto, el Real Madrid esperaba contar con Mbappé en calidad de jugador libre en 2024.

Según informa el Diario MARCA, el fichaje de Mbappé podría costar alrededor de 400 millones de euros solo en el primer año. El PSG busca recibir alrededor de 200 millones de euros por el traspaso del jugador, además de la exigencia de Mbappé de recibir el dinero que le correspondería en 2024 por parte del club francés, sumando otros 200 millones de euros. Esto elevaría el precio total a 400 millones de euros en 2023, una cifra impensable para el Real Madrid.

Mbappé todavía tiene contrato por otro par de temporadas con el PSG - Foto: AP

El palo a la representante y madre de Mbappé

El representante de jugadores Yvan Le Mée criticó duramente a Fayza Lamari, madre de Mbappé y también su agente. Le Mée afirmó que ser representante no es el trabajo de la madre de Mbappé y que ella no tiene la capacidad para actuar como agente: “Ser representante no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo”, dijo en el programa After Foot de RMC Sport.

Asimismo, indicó que si Mbappé hubiera tenido otro agente ya estaría jugando en el club español: “Estoy convencido de que, si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años, ya estaría allí. Para hacer operaciones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia. El que no la tenga no debería poder negociar”.

La alternativa si no llega Mbappé

Aunque el Real Madrid ha fichado recientemente al delantero Joselu, buscan un jugador de jerarquía que pueda suplir la posible baja de Karim Benzema. Es por eso que han puesto su mirada en Lautaro Martínez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Según medios en España, el delantero del Inter de Milán estaría en la lista de opciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, luego de descartar a otros atacantes como Harry Kane o Kai Havertz, quien recientemente se unió al Arsenal.

Además, se rumorea que las directivas del Real Madrid han consultado el precio para fichar a Lautaro Martínez, el cual rondaría los 100 millones de euros si desean asegurarse sus servicios.