Mourinho les dijo que no a los millones de Arabia Saudita; esta fue la cifra que rechazó

José Mourinho siempre ha estado ligado a dos cosas en su vida: el éxito y las polémicas. Por eso ha sido un entrenador codiciado por los mejores clubes del mundo, ya que garantiza estar en el foco de atención.

El portugués ha dirigido a clubes como el Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham y actualmente la Roma, elenco con el que consiguió una Conference League y un subcampeonato de Europa League.

Los rumores de una posible salida del equipo italiano nunca han faltado; sin embargo, se ha conocido que a ‘Mou’ le llegó una propuesta suculenta desde el Medio Oriente.

José Mourinho llegó a la final de la Europa League con la Roma. - Foto: Getty Images

El periodista Fabrizio Romano, especialista en temas de mercado, informó que el Al Hilal, de Arabia Saudita, tocó la puerta del portugués de 60 años y le ofreció ser el segundo técnico mejor pagado del mundo.

El documento tenía la impresionante cifra de 30 millones de euros netos por temporada para Mourinho, solo superado por los 34 millones de euros que recibe el argentino Diego ‘El Cholo’ Simeone en el Atlético de Madrid.

No obstante, el portugués habría dicho que no a tan generoso monto que llegó desde Arabia Saudita, ya que su intención es seguir compitiendo en la Serie A italiana y en la Europa League con la Roma.

Dos futbolistas que se llevó el Al Hilal

De haber aceptado la propuesta, Mourinho habría tenido bajo su mando al defensor senegalés Kalidou Koulibaly, procedente del Chelsea, y el mediocampista portugués Rubén Neves, quien aterriza desde el Wolverhampton.

Por el africano pagaron 23 millones de euros, mientras que por Neves el monto fue de 55 millones de euros más.

Sobre su llegada a Al Hilal, Koulibaly no negó que iba por el dinero y ya confirmó en qué invertirá el dinero que recibirá.

Kalidou Koulibaly es uno de los fichajes que hizo Al Hilal. - Foto: Action Images via Reuters

“Podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos, y sobre todo apoyar las actividades sociales de mi asociación en Senegal, Capitane du Coeur. Comenzamos con la construcción de una clínica pediátrica en el pueblo donde nacieron y se casaron mis padres. Su nombre es Ngano. Mis hermanos y yo cumplimos un sueño: la semana pasada fuimos a Dakar y lo pusimos en marcha. Ya hemos puesto la primera piedra: ayudará al menos a quince pueblos, mucha gente que en este momento tiene que viajar 50 minutos por carretera si necesita un hospital. Ahora el Estado nos tiene que apoyar con médicos, pero tengo muchas otras ideas. Invertiremos mucho para Senegal y luego para África Occidental. Ayudaremos a los jóvenes: ellos son el futuro del país y del mundo”, aseguró el futbolista de 32 años que también jugó en el Napoli.

Además, es importante resaltar que en Al Hilal hay presencia colombiana, ya que el mediocampista Gustavo Cuéllar viste ese uniforme desde 2019.

Mourinho molesto con la Uefa

Tras ser sancionado con cuatro partidos por parte de la Uefa por sus palabras contra el árbitro de la final perdida en la Europa League, el británico Anthony Taylor, el entrenador portugués envió un fuerte comunicado a la entidad que rige al fútbol europeo, principalmente a uno de los funcionarios de más poder: el croata Zvonimir Boban.

En ella, el técnico luso anunció que renunciaba a la Uefa Football Board, que es un grupo de trabajo de la entidad europea con grandes entrenadores y futbolistas retirados para impulsar mejoras en el deporte.

Mourinho llegó en 2021 a la Roma. - Foto: Getty Images

“Lamento informar de que, con efecto inmediato, renuncio a mi participación en este grupo. Los principios en los que creía plenamente cuando me uní al grupo ya no existen y me siento obligado a tomar esta decisión”, escribió Mourinho.

En la misiva, el orientador de la Roma también le pide a Boban que le informe de su decisión al presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin.

Por otra parte, el director técnico fue sancionado con 10 partidos en el fútbol italiano y una multa de 50 mil euros, por criticar al juez Daniele Chiffi.