Seis jugadoras de la Selección Colombia Femenina integran el once ideal de Sudamérica; ¿quiénes son?

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) escogió el once ideal de Sudamérica en cuanto a jugadoras de Selección.

| Foto: FIFA via Getty Images

La Selección Colombia Femenina se juega el partido más importante de su historia. | Foto: FIFA via Getty Images

XI Ideal Femenino de Sudamérica por la IFFHS

Linda Caicedo es finalista del premio The Best. | Foto: Getty Images

Linda Caicedo en la posición #13. La vallecaucana tuvo un año de ensueño. MVP en el Mundial en el juego de Colombia vs. Corea y luego contra Alemania. Premio al mejor gol del Mundial 2023. Puesto 9 en los Premios The Best. Puesto 5 en los Premios de IFFHS. Premio a la Golden Girl 2023. Nominada a los Globe Soccer Awards y al Premio Puskas entre otras distinciones individuales.