Una generación para soñar: la copa Sub-20 femenina será en Colombia. Estos son los detalles

A este entrenador antioqueño de 61 años le dicen Fututo, un apodo que le puso doña Ana, una vecina del barrio La Floresta en Medellín, donde creció el inquieto técnico. Es fiel creyente de María Auxiliadora y también tiene fe en cada una de sus jugadoras, a las que llama “hijas”. “En estas categorías formo personas, no solo futbolistas. Hace parte de mi proyecto de vida”.

Es un papá para muchas: el que les guardó los viáticos para comprar un comedor, el que permite que estudien inglés en concentraciones, el que les enseña lugares del mundo que algunas por primera vez visitan o el que ha orientado a los acudientes de aquellas niñas que, estando en el campo, poco acceso a internet tienen para hacer un papeleo de un viaje. El mismo que liderará a la sub-20 femenina a la gloria.“A mí me gusta que mis equipos jueguen bien y sean prácticos. Estoy comprometido con el fútbol femenino, venimos viviendo cosas muy grandes a nivel selección”, indicó Fututo.

Tres delegados designados por la Fifa ya visitaron Colombia para evaluar todo lo que tiene que ver con la organización. Cabe destacar que el certamen llegó al país también por el interés del Gobierno nacional. Cali y Bogotá se perfilan como las ciudades principales. No será la primera vez del país como sede de un campeonato femenino. En 2022 organizó la Copa América y recientemente la Conmebol Libertadores Femenina 2023.

Será la tercera ocasión en la que Colombia dispute un mundial femenino sub-20. En Alemania 2010, las cafeteras quedaron entre las cuatro mejores del torneo. En la última edición, realizada en Costa Rica, no pasó de los cuartos de final. El listón de la sub-17 y las mayores está más que alto. “¿Por qué no pensar en ganarla? Tienen hambre y no tienen techo”, dijo, como reto, Ángelo Marsiglia, entrenador de la selección femenina de mayores.