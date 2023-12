Selección Colombia conoció su suerte en la Copa Oro Femenina: grupo, fechas y rivales definidos

¿Debut con nuevo técnico?

“Solo Dios lo sabe, estoy contento, tranquilo, sigo trabajando. Agradecido con la oportunidad, esto hay que vivirlo. Viví el Mundial y nadie me lo quita. Estoy orgulloso del grupo que tengo”, indicó en charla con SEMANA. “Quiero seguir, no es una decisión que tomo yo, pero estamos trabajando para ello. Si no, sigo trabajando en el rol que me ponga la Federación”, completó.