A partir de las 9:30 a.m., la ‘Tricolor’ se juega la final del Mundial en India contra España.

“Siempre vamos a estar con ustedes”: no paran los mensajes de aliento para la Selección Colombia Femenina Sub-17

Este domingo 30 de octubre se juega uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol colombiano, la final del Mundial femenino Sub-17 que se disputa en la India, donde la Selección Colombia se enfrentará con España para definir a la gran campeona del máximo torneo de la categoría.

La victoria sobre Nigeria en la tanda de penales el pasado 26 de octubre le permitió a la Tricolor jugar por primera vez una final en una competición Fifa, razón por la cual puede ser un ejemplo para las otras selecciones, masculinas y femeninas, que están camino a representar al país en competencias oficiales.

En ese orden de ideas, los mensajes de apoyo por parte de los demás deportistas colombianos no se han hecho esperar; por ejemplo, la tres veces medallista olímpica Mariana Pajón a través de sus redes sociales mandó un mensaje de apoyo a las dirigidas por Carlos Paniagua.

“Quería mandarles este mensaje para agradecerles, gracias por unirnos y darnos tantas alegrías. Gracias por ponernos a todos a mandarles la mejor energía, eso es lo que vamos a hacer este domingo. Estamos todos con ustedes, Colombia entera está unida”.

Hoy le mando este mensaje a esas guerreras que nos pusieron a soñar, celebrar y nos llenan de orgullo! Lo que hacieron ya cambió la historia del fútbol femenino y ese legado es más grande que cualquier 🏆. Salgan a disfrutar y a darlo todo. ¡Gracias campeonas 🇨🇴! @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/RlriR0gfSx — Mariana Pajon (@marianapajon) October 29, 2022

Asimismo, la Federación Colombiana de Fútbol a través de su cuenta de Twitter publicó un video en señal de apoyo, donde artistas como Karol G, Mabiland, Maluma, J Balvin mandaron su respectivo apoyo. Asimismo, referentes de la Selección de mayores femenina y masculina como Falcao García, James Rodríguez, Daniel Montoya y Leicy Santos le desearon lo mejor al equipo.

“Le envío mucho amor a la Selección Sub-17″, “que ganen esta final y nos sigan representando en lo más alto”, “son un orgullo para todos nosotros, siempre vamos a estar con ustedes”, “hay un momento para la vida y este es el momento de ustedes para ganar”, “agradecerles por como nos han hecho vibrar con los partidos”, “muchas felicitaciones, son unas duras”, “para todo el país ya son campeonas, Dios las bendiga”, “están dejando el nombre de Colombia en lo más alto”, “siempre con ustedes, vamos con todo Colombia”, “tienen un equipo para ser campeonas del mundo”, indicaron los artistas y deportistas colombianos.

Felicitaciones a todas !!!!! 🥲🥲🥲 Dios las bendiga. pic.twitter.com/iaFUSeO29F — Radamel Falcao (@FALCAO) October 26, 2022

Además, en un video publicado en redes sociales, se vio al Tino alentando a las jugadoras a rabiar con un cántico bastante particular. “Hay que alentar a la muerte, porque Colombia yo te quiero, no me importa lo que digan, hay que alentar la Selección”, cantó con euforia Asprilla, quien de paso le mandó un mensaje a Linda Caicedo, referente y figura del mundial.

“Linda, vas a ser la figura de ese torneo, serás balón de oro”, sentenció el exjugador que tuvo paso por la Selección Colombia y otros equipos.

Por otra parte, la ministra del Deporte y medallista Olímpica, María Isabel Urrutia, anunció que sin importar lo que suceda en la final celebrada en la India, “el plantel recibirá un incentivo económico”.

“La ministra María Isabel Urrutia reconoce su gran participación en el Mundial de la categoría en India, donde disputará este domingo el título frente a España (...) La motivación para las futbolistas de la Selección Colombia sub 17 está en su punto más alto luego de su histórica clasificación a la final del Mundial de la categoría, que disputará este domingo frente a España en Nueva Bombai, India”, agrega la misiva.

A su vez, aclara que previo a que se dé el juego, se realiza el anuncio: “Pero antes de su cita con la gloria, el Gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte les reconoce desde ya el esfuerzo realizado tras alcanzar la última instancia del certamen orbital: todo el plantel recibirá un incentivo económico”.

Concluye diciendo que esta no es la única oportunidad en la que el gobierno de turno buscará apoyar a los deportistas cafeteros: “Para el Pacto por el Deporte resulta fundamental el reconocimiento a los atletas que representan al país porque además de exaltarlos, se convierte en impulso para que sigan proyectando a través de su esfuerzo y ejemplo, a las futuras generaciones del deporte nacional”.