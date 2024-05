A Fernando Gaviria no le alcanzó para la victoria en la etapa 4 del Giro de Italia 2024; Milan lo ganó

Un día accidentado en el descenso del único puerto de montaña del cuarto día en el Giro de Italia 2024, marcó el decisivo final a la velocidad que se daría en Andora. Allí, en la meta, llegaron los especialistas del ‘sprint’, pero las cartas colombianas, Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano, no lograrían ubicarse de buena forma para ir por el triunfo.

Por su parte, para Gaviria y Molano no fue nada de lo esperado. Ambos, infortunadamente, cayeron al suelo y para el momento cumbre de la definición no estuvieron en la disputa fuerte. Tal vez el del Movistar Team fue el único que lo intentó, pero no le fue suficiente su esfuerzo ante la fuerza con la que iban sus rivales.