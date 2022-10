“Saldrán a decir que no hay plata”: fuerte mensaje de Yoreli Rincón a directivos, frente al fútbol femenino

Miles de reacciones se han hecho sentir con respecto a los premios que se les darán a las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub 17. Desde las polémicas palabras del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, donde aseguró que los premios solo se le dan a jugadoras “profesionales” y a ellas no por ser “amateurs”, un gran revuelo se generó.

Hinchas, prensa y referentes del fútbol femenino han expresado su opinión por lo dicho por el directivo. La última en hacerlo fue la jugadora de la Sampdoria, Yoreli Rincón, quien en charla con el portal Futbolred habló desde su experiencia con respecto a estos incentivos económicos, siendo muchos de ellos falsos.

“Para nosotros es un orgullo muy grande. Todo esto era inimaginable hace unos 10 o 12 años. Luchamos cuando llegamos a ser cuartas del mundo y sabíamos que no éramos nosotras las que íbamos a hacer la historia por el país, pero sí queríamos abrir un camino para las nuevas generaciones, que no sufrieran tanto con el fútbol femenino como nos había tocado a nosotras”, dijo de entrada la referente de la Tricolor.

Yoreli Rincón milita en Italia con buen rendimiento durante todos sus compromisos - Foto: Getty Images

Yoreli exaltó la labor que se ha hecho en estos años por las distintas categorías del fútbol femenino, y ahora más con lo logrado por la sub 17, que está a un paso de ser campeona del mundo. “Queríamos que en el momento que ellas estuvieran existiera una liga, caminos más abiertos y la gente apoyara realmente al fútbol femenino y eso es lo que está sucediendo ahora. Para nosotras es un orgullo muy grande lo que están haciendo ellas, con un talento impresionante”, dijo.

La volante de la Sampdoria de Italia también resaltó el nivel del fútbol femenino a nivel clubes, pues equipos como Atlético Huila, que se coronó campeón de la Copa Libertadores, Independiente Santa Fe que fue finalista, y otros han dejado el nombre del país en lo más alto.

“Logramos la hazaña con el Huila de ser campeonas continentales con tan solo dos años de tener la Liga Profesional y dijimos este será el gran despertar, pero realmente todos son pañitos de agua tibia. Esperamos que esto no sea un boom, porque ahora lo está siendo y cuando ellas lleguen a Colombia será más grande, pero como todo ha durado dos semanas como máximo”, afirmó.

Finalmente, Yoreli Rincón lanzó un duro comentario a los directivos del fútbol colombiano, teniendo en cuenta su experiencia con la Selección Colombia y a nivel clubes. “Saldrán los directivos y estarán en todas las fotos, pero después saldrán a decir que no hay plata para el fútbol femenino y que lastimosamente no habrá Liga. Seguimos esperando que este sea el gran despertar pero realmente no lo sabemos”, sostuvo.

Por lo pronto, la Tricolor ha recibido apoyo por parte de empresas en cuanto a incentivos económicos. Una de ellas fue Betplay, casa de apuestas que patrocina el fútbol colombiano, decidió unirse a la causa y poner su granito de arena para las futbolista de la Tricolor que este domingo disputarán el partido más importante de su historia.

Este domingo, desde las 9:30 a. m. (hora colombiana), en la ciudad de Mumbai, India, las futbolistas del seleccionado nacional buscarán ante España, vigente campeona de este torneo, levantar el trofeo del Mundial Femenino, algo que no se ha logrado en ninguna categoría.