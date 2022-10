Premio que recibirían jugadoras de la Selección Colombia Femenina sub 17 sería menor al anunciado por MinDeporte

Un gran revuelo se ha generado en el país desde que le presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, aseguró que no habría premios para las jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub 17 que hoy por hoy se encuentran a un paso de hacer más historia en el balompié nacional. El argumento del directivo para no darles incentivos económicos fue porque las jugadoras son “amateurs”.

Ante este gran escándalo que se generó, el propio Jesurún tuvo que salir a corregir sus palabras y de paso buscar incentivos para darles a las jugadoras que este domingo disputarán la gran final del Mundial Femenino en India.

No obstante, empresas como Betplay, máximo patrocinador del fútbol colombiano, decidió meter su mano al bolsillo para apoyar a las jugadoras y, aunque no se sabe la suma, sí afirmó que aportará una gran cantidad. La casa de apuestas indicó que “el premio también es una demostración del soporte incondicional que BetPlay tiene con varias disciplinas deportivas nacionales y en especial el compromiso con el fútbol profesional del país y sus selecciones en todas las categorías”.

Pero no solo esto sería el único incentivo a las futbolistas, pues desde el Ministerio del Deporte, encabezado por María Isabel Urrutia, se han comprometido en las últimas semanas para obtener los recursos y poder conceder una jugosa cantidad como premio a las jugadoras de la sub 17.

“La motivación para las futbolistas de la Selección Colombia sub 17 está en su punto más alto luego de su histórica clasificación a la final del Mundial de la categoría, que disputará este domingo frente a España en Nueva Bombai, India”, agrega la misiva emitida por el Ministerio.

Urrutia aseguró en días pasados que las jugadoras recibirán alrededor de 24 millones de pesos si quedan campeonas y 18 millones si quedan en el segundo lugar.

Sin embargo, sus palabras no estarían del todo acertadas, pues según reveló el diario MARCA, la cifra no estaría ni cerca de lo prometido a las futbolistas dirigidas por el profesor Carlos Paniagua. Según este medio, “los números reales que estarían manejando serían de 11 millones a cada una de las jugadoras, si obtienen el oro, y 8 millones de pesos a cada una, si consiguen la plata”.

Además, este medio pudo asegurar que “desde el Ministerio es estructurar y normalizar este tipo de pagos e incentivos a las jugadoras que todavía pueden no tener un grado de profesional. Mediante la nueva resolución se capacitará de forma más efectiva la entrega de premios a las categorías juveniles. En esta resolución se especifica que ese premio para las jugadoras de la sub 17 será poco más de 11 millones de pesos”.

Aquí el documento de la resolución

La Ministra del Deporte, María Isabel Urrutia entregó las cifras reales de premios. - Foto: DIARIO MARCA

Por lo pronto, la Tricolor no se preocupa de los incentivos económicos y se enfoca en lo que será el duelo más importante de la historia. Este domingo, en la ciudad de Mumbai, India, las futbolistas del seleccionado nacional buscarán ante España, vigente campeona de este torneo, levantar el trofeo del Mundial Femenino, algo que no se ha logrado en ninguna categoría.

Van por la gloria, saben que con resultados le están dando la vuelta al cuento y, aunque no prometen el título, su compromiso es hacer palpitar los corazones colombianos, en especial los que aún no laten con el fútbol femenino.

“En lo personal, aún lo sigo asimilando, nos está cambiando la vida a cada una de nosotras, y de manera muy rápida. Vamos a sudar la camiseta hasta lo último”, puntualizó Daniela Garavito.