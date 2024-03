“Siento menos voluntad de jugar”: Vinícius Júnior llora y habla del racismo; Amaranto Perea se solidariza

El jugador del Real Madrid y la Selección de Brasil, Vinicus Jr, no aguantó y estalló en llanto cuando hablaba de racismo, en una conferencia de prensa previo al juego Brasil Vs. España. /Foto Pierre-Philippe MARCOU / AFP) | Foto: AFP

“He pensado tanto de salir de aquí. Si me voy de aquí, le voy a dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara. Sigo evolucionando para estas cosas, ser la alegría de toda la gente que va al estadio. Los racistas son minoría, y no suele pasar siempre. Pero como soy atrevido, soy del Madrid, el mejor club del mundo. Es complicado. Pero voy a seguir, porque el presidente me apoya, el club me apoya. Si me voy sería el triunfo del racista”, dijo.