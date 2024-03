Nuevo altercado en una rueda de prensa: aseguran que arquero de Pasto agredió a periodista de Medellín por molesta pregunta

“Hemos visto muchos directores técnicos sentados al frente del Deportivo Pasto y de pronto no podría decir, el verso no cambia. ¿Qué es lo que seducen a ustedes como profesores, precisamente para asumir la dirección técnica de un equipo que semestre tras semestre, es prácticamente lo mismo. No pasa nada más importante con el equipo volcánico, con el respeto que se merecen todos? y al jugador le quiero consultar porque la misma respuesta también. ¿Ustedes qué piensan, ustedes qué creen que se imagina el hincha del Deportivo Pasto en la situación que están, que no hay algo importante precisamente para regalarles alegrías a ellos y que siempre terminan diciendo lo mismo: ‘hay que seguir trabajando’, porque pareciera que no trabajan en el Deportivo Pasto”, indagó el periodista deportivo.