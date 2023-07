“Son pasos hacia atrás”: Carlos Antonio Vélez arremete contra Cuadrado por su posible nuevo destino

Juan Guillermo Cuadrado ha empezado a ser tentado por el fútbol de Arabia Saudita. De acuerdo con reportes internacionales, el volante colombiano está en la carpeta de un importante equipo de ese país al que recientemente han arribado grandes figuras del fútbol europeo, como Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, Ngolo Kanté y Cristiano Ronaldo.

El periodista italiano Rudy Galetti indicó que Cuadrado está considerando seriamente la posibilidad y “faltan algunos detalles por arreglar, pero la sensación es que el trato cerrado puede llegar pronto”.

Aunque aún se desconoce el equipo al que podría llegar, hay rumores que apuntan hacia el Al-Nassr, de Cristiano, jugador con el que compartió en Juventus y construyó una gran amistad.

En caso de confirmarse, Cuadrado se convertiría en otro de los nombres rimbombantes a los que logran firmar los empresarios de Arabia Saudita para fortalecer su liga y darle reconocimiento internacional por la vía de los salarios multimillonarios que andan ofreciendo en Europa.

Con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el jugador dio por finalizada su etapa en la Juventus. - Foto: LightRocket via Getty Images

Cuadrado terminó contrato el viernes pasado con la Juventus y se despidió con un sentido mensaje después de ocho temporadas vistiendo de bianconero. La idea principal era continuar en Europa para seguir en el radar de la Selección Colombia, pero la oferta multimillonaria desde el Medio Oriente cambiaría todos los planes a futuro.

La noticia de un posible aterrizaje en Arabia reabrió el interminable debate sobre futuras convocatorias de jugadores que decidan irse detrás de los millones en ligas que, deportivamente, no están al nivel de Europa o Sudamérica.

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, opinó al respecto de la decisión de Cuadrado y aseguró que sería un “retroceso” para su carrera, luego de estar durante casi una década en la élite del fútbol italiano.

“Ayer (domingo) tomó forma el paso de Cuadrado al fútbol saudí, esa es la moda ahora, tratando de impulsar una liga inexistente”, dijo en su columna Palabras mayores.

El comentarista admitió: “Lo de Cuadrado me parece bien desde el punto de vista edad y dinero”, porque no cree que “un equipo ‘top’ de Europa le haga una propuesta”.

Juan Guillermo Cuadrado deja la Juventus y queda como agente libre. - Foto: Getty Images

“Va a aparecer en ese listado de nombres que van para allá, va a aparecer en los bancos con cuentas boyantes, pero futbolísticamente va a ir en retroceso. Todos esos jugadores que se van a países no competitivos no tendrían que ser considerados simplemente por el nombre”, dijo.

Vélez destaca que Cuadrado tuvo una “caída espectacular” durante la última temporada, en la que dejó de ser llamado a la tricolor, pero se recompuso y demostró ante Alemania que todavía tiene qué aportar.

“Resurgió como el ave fénix y terminó jugando brillantemente con la Juventus. A mí me da mucha pena que, ahora cuando es un jugador destacado y un eje de funcionamiento de Lorenzo, parta para allá. Irse allá es un retroceso, son pasos hacia atrás”, sentenció.

Juan Guillermo Cuadrado fue una de las figuras de Colombia en Gelsenkirchen. - Foto: Getty Images

Carlos Antonio Vélez teme lo que pueda pasar con el nivel de Cuadrado en pleno inicio de las eliminatorias hacia el Mundial de 2026. “Me temo que Cuadrado, con ese paso, termine en seis meses o un año como cualquiera de los ex tratando de jugar al fútbol. Va a volver a la decadencia”, dijo.

En caso de confirmarse el paso de Cuadrado a Arabia Saudita, el periodista considera que el cuerpo técnico de la Selección debería estudiar nuevas opciones para la línea de volantes.

“Vuelven esas convocatorias amigueras del Yerry Mina, del James Rodríguez y del Cuadrado. Les echa mano a todos esos jugadores que no tienen continuidad, no tienen funcionamiento, que no están actualizados, que caminan la cancha. Cuadrado no la camina, Cuadrado la corre, pero ahora que estará en Arabia, la va a caminar como James y como los que habitualmente llama y que él cree que todavía juegan como hace diez años”, finalizó.