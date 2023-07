“Real Madrid preguntó por él”: estrella de la Selección Colombia en la órbita del equipo merengue

Tras las salidas de varias figuras como Karim Benzema y Luka Modric, el Real Madrid empieza a mirar de reojo el futuro de su plantilla, de cara a la próxima temporada. Para nadie es un secreto que el cuadro merengue tiene como objetivo el mercado en el fútbol sudamericano, pues ha encontrado jugadores que se han vuelto ‘diamantes’.

Ahora, en medio de la expectativa de lo que pueda pasar en este mercado de fichajes, una estrella de la Selección Colombia estaría en la órbita del conjunto español.

Se trata de Yaser Asprilla, delantero colombiano que milita en la Premier League y que, según el presidente del Envigado, club donde surgió, el merengue preguntó por él. “Realmente a mí no me sorprende porque yo conozco lo capaz que es y lo que será Yaser. Yo creo, dejando el corazón a un lado, que estamos ante dos de los jugadores que, en dos o tres años, serán los más importantes en sus posiciones, o competirán en esas posiciones en el mundo, que son Yaser Asprilla y John Jader Durán”, dijo en charla con el programa Gente, Pasión y Fútbol.

“Es una noticia que salió en muchos periódicos en España y sabemos de la calidad de Yaser”, agregó el dirigente del equipo que ha sido considerado ‘la cantera de héroes’.

Yaser Asprilla marcó su segundo gol en el Mundial. - Foto: AP

No obstante, Yaser Asprilla no despertaría solo el interés del Madrid. Equipos de la Premier League han mostrado también interés de contar con él en sus filas. “No solo Brighton está interesado, otros equipos del viejo continente también quieren los servicios de Yaser”.

La millonada que pide el Watford por soltarlo

Watford firmó contrato con la joven promesa del fútbol colombiano hasta 2026, lo que implica que, cualquier equipo que quiera llevárselo, tendrá que pagar un buen dinero.

En ese argumento se basa la información de Carlos Antonio Vélez, quien desmintió la posibilidad de que Yaser cambie de equipo en el mercado de verano, y aseguró que todo hace parte de rumores de prensa. “Lo de Yaser Asprilla es esto: ayer empezaron con el visaje, que hay 50 equipos que se pelean porque se quieren llevar a Yaser Asprilla y no sé qué”, dijo en su columna de Palabras mayores.

Vélez apunta que el conjunto inglés no tiene afán de desprenderse del colombiano y no lo hará a menos que llegue una oferta multimillonaria. “Pueden tener todos los veedores allá y, si les gusta, simplemente tienen que ir a hablar con él. Y él, de acuerdo a lo que le ha dicho a su entorno, el día que Asprilla valga más de 30 millones de libras esterlinas (37 millones de dólares), ese día él lo va a vender”, dijo.

El experimentado periodista considera que no es sano que se hable tanto del futuro del jugador en medio de una competencia en la que juega un papel principal. “No inventen cuentos porque comienzan a marear a los jugadores. Ese jugador está allá y allá se quedará. Si alguien sabe de negocios es Pozzo y no come cuentos de scouts y veedores”, sentenció.