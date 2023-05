Yaser Asprilla saca jugo al Mundial Sub-20: revelaron la millonada que pide el Watford para venderlo

- Foto: FIFA via Getty Images

- Foto: FIFA via Getty Images

La Selección Colombia Sub-20 enfrenta este sábado su último examen de la etapa de grupos, antes de disputar los octavos de final a los que se clasificó el pasado miércoles venciendo a Japón. El combinado nacional tiene la obligación de sumar ante Senegal para sentenciar su liderato en el grupo y así enfrentar a uno de los mejores terceros en la próxima fase.

Héctor Cárdenas, técnico de la Tricolor, avisó que le dará oportunidad a los jugadores que no han sumado minutos, aún cuando el primer puesto del grupo no está asegurado y podría sufrir tarjetas amarillas que provoquen bajas para el próximo compromiso.

Lo cierto es que el entrenador vallecaucano ha encontrado la nómina, basada en una columna vertebral que encabezan el arquero Luis Marquinez, el defensor Kevin Mantilla, el capitán Gustavo Puerta y el volante creativo Yaser Asprilla, que el miércoles se inauguró con la Tricolor después de haberse perdido el Sudamericano por decisión de Watford, club dueño de su pase.

Según informaciones desde Argentina, el nombre de Yaser está en la agenda de varios empresarios y podría cambiar de aires si sigue demostrando esas cualidades que se le vieron cuando debutó en primera división con el Envigado.

Yaser Asprilla ya ha sido convocado por la selección de mayores - Foto: REUTERS

Watford firmó contrato con la joven promesa del fútbol colombiano hasta 2026, lo que implica que, cualquier equipo que quiera llevárselo, tendrá que pagar un buen dinero.

En ese argumento se basa la información de Carlos Antonio Vélez, quién desmintió la posibilidad de que Yaser cambie de equipo en el mercado de verano y aseguró que todo hace parte de rumores de prensa. “Lo de Yaser Asprilla es esto: ayer empezaron con el visaje, que hay 50 equipos que se pelean porque se quieren llevar a Yaser Asprilla y no sé qué”, dijo en su columna de ‘Palabras Mayores’.

“Mire, Yaser Asprilla está vendido desde hace rato y yo sé por qué se los digo. Yaser Asprilla pertenece a un señor que se llama Gino Pozzo. Gino Pozzo es el dueño del Watford y del Udinese”, explicó.

Vélez apunta que el conjunto inglés no tiene afán de desprenderse del colombiano y no lo hará a menos que llegue una oferta multimillonaria. “Pueden tener todos los veedores allá y si les gusta, simplemente tienen que ir a hablar con él. Y él, de acuerdo a lo que le ha dicho a su entorno, el día que Asprilla valga más de 30 millones de libras esterlinas (37 millones de dólares), ese día él lo va a vender”, dijo.

El experimentado periodista considera que no es sano que se hable tanto del futuro del jugador en medio de una competencia en la que juega un papel principal. “No inventen cuentos porque comienzan a marear a los jugadores. Ese jugador está allá y allá se quedará. Si alguien sabe de negocios es Pozzo y no come cuentos de scouts y veedores”, sentenció.

Yaser Asprilla marcó en la victoria sobre Japón - Foto: REUTERS

Yasser Asprilla, sonríe tras su debut goleador en el Mundial - Foto: REUTERS

Por lo pronto, el ‘10′ de la Selección Colombia Sub-20 se mantiene enfocado en el final de la fase de grupos y los octavos de final, en los que Colombia tendrá que mostrar todos sus argumentos para seguir adelante.

La ilusión al interior del plantel es pelear el campeonato y demostrar que el tercer puesto en el Sudamericano no fue cosa de suerte. “Fue difícil, pero gracias a Dios se pudo remontar y se pudo sacar la victoria tan importante para nosotros para la clasificación y se nos dio. El grupo está muy contento, sabemos que esto es un primer paso. Hay que seguir trabajando para que las cosas se nos sigan dando”, dijo Asprilla después de la clasificación ante Japón.

“Es una alegría para mí. Estoy contento, esto es gracias a Dios y a mi familia que siempre me está apoyando. Le mando un saludo a mi mamá que me está viendo. Esto es un primer paso, hay que seguir a la siguiente ronda y dar lo mejor de nosotros, tenemos un buen grupo”, puntualizó.