Directora del IDRD genera polémica por el estado de la grama de El Campín: “No hay ningún jugador lesionado”

El estado del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín ha generado una gran polémica en los últimos días porque este no es el mejor. Incluso, en el partido entre Millonarios y Peñarol el martes 25 de mayo por Copa Sudamericana se notaron las precarias condiciones de la grama.

Esto se debió en gran medida a las fuertes lluvias que cayeron sobre la capital del país el mismo martes pasado. El juego tuvo que ser suspendido y el terreno de El Campín se vio muy afectado. Y, precisamente, sobre las condiciones de la grama del estadio, la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Blanca Durán, habló en rueda de prensa.

“Primero, hemos hecho un plan de choque de mantenimiento de la grama. Va a consistir en que a partir del domingo (28 de mayo) no habrá partido durante 7 días y vamos a hacer una intervención en esa grama que se llama ‘poa’, que son más o menos 260 metros que fueron afectados por la bacteria y los vamos a reemplazar por una grama que hay en El Campincito, que es como nuestro vivero o sitio de reemplazo de la grama de El Campín. Esos 260 metros se retiran para que no sigan afectando al resto de la grama, se siembra una nueva grama y evitamos que el resto de la cancha se afecte y esto durará 7 días donde no tendremos partidos”, afirmó Durán.

🧐 Blanca Inés Durán y el estado de la grama en El Campín



🎙️"Si ustedes se dan cuenta, no ha habido ni un solo jugador lesionado. En ningún momento un árbitro ha dicho que el balón se devolvió porque rebotó en un hueco" pic.twitter.com/5ewYO1dvvN — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) May 27, 2023

“Hemos llamado a una empresa española que son los que manejan la grama natural en los estadios de Madrid y Barcelona, para que nos hagan un apoyo técnico para el manejo del estadio. Se llama Centro Español del Césped, centro especializado en gramas naturales para deporte. Eso tiene características propias y esto nos va a permitir que nos digan si hay algo dentro de nuestro plan de mantenimiento que debamos mejorar, ajustar o cambiar”, incluyó la directora.

El Campín de Bogotá. - Foto: Guillermo Torres Revista

Además, Blanca Durán se atrevió a decir que Millonarios ha sido uno de los equipos que más se ha quejado sobre el estado de la grama, pero que a la fecha no ha habido ningún jugador lesionado.

“Cuál ha sido el equipo que se ha quejado del tema, Millonarios. Me gustaría estar en esta charla con Alberto Gamero para contarle del escenario. Pero si se han dado cuenta no hay ningún jugador lesionado. Tampoco ningún momento en el que el árbitro haya dicho que el balón se devolvió porque rebotó en un sitio que tenía un hueco u obstáculo”, dijo Durán.

Estado de la grama del Campín para el duelo entre Santa Fe y Gimnasia por Sudamericana. - Foto: Captura de pantalla ESPN

“Solamente con Millonarios hemos tenido esta diferencia, nos hemos sentado con ellos para hablar del tema, hemos explicado los temas técnicos y José (Supervisor de gramas de la entidad) ha hecho estas actas de entrega con indicadores de jugabilidad, para que puedan decirlo técnicamente. Nosotros estamos garantizando que el terreno de juego es apto para los partidos y no se está poniendo en riesgo la integridad de los jugadores”, sentenció.

Por último, cabe mencionar que la directora del IDRD también dijo que los conciertos en El Campín se seguirán llevando a cabo, a pesar del estado de la cancha.

Una de las imágenes que dejó el mal estado de la grama de El Campín. - Foto: Captura de pantalla ESPN

“La Ley de las Artes Escénicas nos obliga a prestar el estadio para las artes escénicas. No es una decisión nuestra que el escenario se use o no, porque la ley nos lo exige. Si nosotros vemos que un concierto afecta el escenario, no lo vamos a prestar. La prioridad igual sigue siendo para el fútbol, así lo hemos manejando. Solo pueden haber conciertos cuando el cronograma de fútbol lo permita, esto se hace de acuerdo a la Dimayor y los equipos”, finalizó.