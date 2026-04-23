La situación en la remodelación de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), denunciada por la ministra del Deporte, Patricia Duque, y el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, puso la lupa en los más de 330.000 deportistas bogotanos que practican múltiples disciplinas y representan, tanto a la ciudad como al país.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) emitió un comunicado con el fin de mostrar su posición respecto a los impasses con la obra y, a su vez, mostrar el trabajo que se ha llevado a cabo con los atletas mientras se termina esta remodelación.
Primero señaló que se “avanza en reuniones periódicas con las ligas deportivas de la ciudad para socializar los avances, decisiones y acciones técnicas relacionadas con el proyecto de la UDS”.
Indicó que “estos encuentros buscan mantener informados a los presidentes de ligas y a los actores del sector sobre el estado del proceso, así como explicar de manera clara las medidas adoptadas por la entidad para proteger los recursos públicos y garantizar que el proyecto se desarrolle con rigor técnico y financiero”.
“Hasta ahora, estas jornadas de articulación y socialización se han desarrollado con las ligas de judo, voleibol, baloncesto, lucha, karate y ajedrez“, anunció la entidad.
Adicionalmente, “el Instituto ha priorizado la continuidad del proceso de preparación del Equipo Bogotá mediante la habilitación y adecuación de escenarios estratégicos en la ciudad. Espacios como el Coliseo Cayetano Cañizares, la Plaza de los Artesanos y los Centros Felicidad (CEFE) han sido puestos a disposición de los atletas y paratletas con el fin de asegurar condiciones adecuadas para sus entrenamientos”.
Con ello, el IDRD refuerza el respaldo con el deporte capitalino y da a los miles de niños, jóvenes y adultos espacios para seguir construyendo el legado de la ciudad en este ámbito.
Además, se hizo la explicación de los hallazgos “más relevantes”, los cuales son:
- “El presupuesto final proyectado para la ejecución de la obra supera en más del 60 % el valor inicialmente contratado, situación que llevó a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra la interventoría”.
- “Tras una revisión integral de los estudios y diseños definitivos de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), estos no fueron recibidos a satisfacción, al evidenciarse inconsistencias técnicas y presupuestales que comprometen las condiciones contractuales definidas para el proyecto”.
“Como resultado de estos hallazgos, el IDRD dio apertura a un proceso administrativo sancionatorio contra la interventoría del proyecto (...) Esta actuación busca establecer si existió un eventual incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a la revisión, validación y aval de los estudios, diseños y presupuesto definitivo presentados”, confirmó la entidad.
Finalmente, la subdirectora técnica de Construcciones del IDRD, Katherin Amaya, explicó que la prioridad del Instituto es tomar decisiones responsables que protejan los recursos públicos:
“La comunidad deportiva de Bogotá lleva años esperando este proyecto y nuestro deber es actuar con rigor técnico, responsabilidad institucional y total transparencia para garantizar que las obras estratégicas de la ciudad se desarrollen con soporte técnico suficiente, viabilidad presupuestal y seguridad jurídica”.