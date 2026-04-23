La situación en la remodelación de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), denunciada por la ministra del Deporte, Patricia Duque, y el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, puso la lupa en los más de 330.000 deportistas bogotanos que practican múltiples disciplinas y representan, tanto a la ciudad como al país.

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) emitió un comunicado con el fin de mostrar su posición respecto a los impasses con la obra y, a su vez, mostrar el trabajo que se ha llevado a cabo con los atletas mientras se termina esta remodelación.

Primero señaló que se “avanza en reuniones periódicas con las ligas deportivas de la ciudad para socializar los avances, decisiones y acciones técnicas relacionadas con el proyecto de la UDS”.

Indicó que “estos encuentros buscan mantener informados a los presidentes de ligas y a los actores del sector sobre el estado del proceso, así como explicar de manera clara las medidas adoptadas por la entidad para proteger los recursos públicos y garantizar que el proyecto se desarrolle con rigor técnico y financiero”.

El IDRD se puso en contacto con las ligas de judo, voleibol, baloncesto, lucha, karate y ajedrez, con el fin de explicar el estado actual del proyecto UDS. Foto: Cortesía: IDRD (Cesar Martínez)

“Hasta ahora, estas jornadas de articulación y socialización se han desarrollado con las ligas de judo, voleibol, baloncesto, lucha, karate y ajedrez“, anunció la entidad.

Adicionalmente, “el Instituto ha priorizado la continuidad del proceso de preparación del Equipo Bogotá mediante la habilitación y adecuación de escenarios estratégicos en la ciudad. Espacios como el Coliseo Cayetano Cañizares, la Plaza de los Artesanos y los Centros Felicidad (CEFE) han sido puestos a disposición de los atletas y paratletas con el fin de asegurar condiciones adecuadas para sus entrenamientos”.

Con ello, el IDRD refuerza el respaldo con el deporte capitalino y da a los miles de niños, jóvenes y adultos espacios para seguir construyendo el legado de la ciudad en este ámbito.

Además, se hizo la explicación de los hallazgos “más relevantes”, los cuales son:

“El presupuesto final proyectado para la ejecución de la obra supera en más del 60 % el valor inicialmente contratado , situación que llevó a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra la interventoría”.

, situación que llevó a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra la interventoría”. “Tras una revisión integral de los estudios y diseños definitivos de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS), estos no fueron recibidos a satisfacción, al evidenciarse inconsistencias técnicas y presupuestales que comprometen las condiciones contractuales definidas para el proyecto”.

“Como resultado de estos hallazgos, el IDRD dio apertura a un proceso administrativo sancionatorio contra la interventoría del proyecto (...) Esta actuación busca establecer si existió un eventual incumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a la revisión, validación y aval de los estudios, diseños y presupuesto definitivo presentados”, confirmó la entidad.

El IDRD ha priorizado la continuidad del proceso de preparación con escenarios estratégicos, que impactan todos los equipos de la ciudad, incluyendo a los de paratletas. Foto: Cortesía: IDRD (AM)

Finalmente, la subdirectora técnica de Construcciones del IDRD, Katherin Amaya, explicó que la prioridad del Instituto es tomar decisiones responsables que protejan los recursos públicos:

“La comunidad deportiva de Bogotá lleva años esperando este proyecto y nuestro deber es actuar con rigor técnico, responsabilidad institucional y total transparencia para garantizar que las obras estratégicas de la ciudad se desarrollen con soporte técnico suficiente, viabilidad presupuestal y seguridad jurídica”.