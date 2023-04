“¿Subestimar a Huila? En ningún momento”, Alberto Gamero y su respuesta viral en internet

Millonarios es líder de la Liga colombiana junto a Águilas Doradas de Rionegro, pues ambos suman 25 puntos.

Los azules capitalinos sacaron un empate en Neiva, que los acerca mucho más al objetivo de clasificar. El rival no le hizo sencillo el juego y, aunque empezaron ganando, los embajadores solo sumaron un punto.

“No fuimos vistoso ni tuvimos el juego de otros partidos y apelamos a la posesión de balón”, reconoció Alberto Gamero terminada la rueda de prensa.

Millonarios tuvo el 60% de la posesión de balón. Sin embargo, aunque tuvo más tiempo la pelota no creó tantas opciones como en otros juegos. “Es de los partidos que menos opciones creamos, no nos mortifica no crear, hoy somos de los equipos con más goles. Tenemos que ser más contundentes. Aun ganando, hay que corregir”, dijo.

Daniel Cataño jugó los 90 minutos. - Foto: Millonarios Oficial

Al minuto 65, Gamero decidió sacar del terreno de juego a Luis Carlos Ruiz y meter a David Macalister Silva. El timonel azul confesó que pretendía recuperar la esférica.

“Cuando entró maca le dije, nuevamente están los tres. Cojan el balón”, indicó.

Larry Vasquez fue uno de los jugadores que rotó para este juego y no estuvo en la titular. Ingresó a la cancha en un cambio con Daniel Giraldo. El volante habló de su posición y del rival.

“Huila ha venido creciendo y ha merecido más en el torneo. Desde que no me saquen del medio todo está bien”, especificó sobre su posición más cómoda como interior o volante cabeza de área.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior se vivió un momento tenso entre uno de los periodistas y el entrenador, de 59 años. El comunicador le preguntó al timonel si con la nómina mixta elegida para enfrentar a los opitas estaba menospreciando al rival.

Millonarios vs Huila - Fecha 13 - Foto: Millonarios Oficial

De inmediato, Gamero respondió con vehemencia. “¿Subestimar a Huila? en ningún momento. Castro tiene el tobillo inflamado. Asprilla jugó el clásico contra Santa Fe. Vega ha sido el capitán del equipo, no jugó Larry. Silva, quería darle mas profundidad por la banda. Me extrañan esas palabras tuyas”, dijo inicialmente.

En lo que resta del mes, Millonarios tiene 4 compromisos. Alberto Gamero habló de la necesidad de la rotación ante las cargas. “Hace 3 días jugamos, domingo lunes y martes aquí. Hay cosas que no se ven, nos ponemos a decir que es que los jugadores ganan plata, sí pero son seres humanos que se cansan también. Opto por darles posibilidades a otros que buscan oportunidad, Me extraña una pregunta de esas y no va al caso. Si traigo a Arévalo y dejo a Larry me hubieras atacado más”, finalizó.

Tabla de posiciones Liga BetPlay

1. Millonarios | 25 puntos

2. Águilas Doradas | 22 PTS

3. América | 21 PTS

4. Boyacá Chicó | 20 PTS

5. Nacional | 18 PTS

6. Tolima | 18 PTS

7. Alianza Petrolera | 17 PTS

8. Pasto | 17 PTS

9. Santa Fe | 16 PTS

Millonarios vs Huila - Foto: Millonarios Oficial

10. Junior | 14 PTS

11. Envigado | 14 PTS

12. Huila | 14 PTS

13. Jaguares | 13 PTS

14. Medellín | 13 PTS

15. La Equidad | 13 PTS

16. Unión Magdalena | 13 PTS

17. Pereira | 13 PTS

18. Bucaramanga | 12 PTS

19. Once Caldas | 11 PTS

20. Deportivo Cali | 9 PTS