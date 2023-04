Once Caldas se condena a la ‘B’ en cada partido: este es su oscuro panorama rumbo al descenso

El fútbol colombiano en 2004, cuando Once Caldas ganó la Copa Libertadores ante el poderoso Boca Juniors, jamás se imaginó que 19 años después lo vería temeroso por la posibilidad de perder la categoría. Lastimosamente, para el cuadro blanco, los malos resultados que ha acumulado durante las últimas campañas lo ponen hoy cerca de irse a la segunda categoría del balompié nacional, algo que en sus 75 años de historia jamás ha sucedido.

La posibilidad latente de que esto ocurra, mantiene en vilo a los aficionados que partido a partido durante la Liga Betplay 2023 anhelan resultados positivos, no obstante, a pesar de que el equipo muestra entrega, esas victorias no llegan y por consiguiente el promedio de puntos sigue yéndose por completo a pique.

Por goleada en Bogotá, cayó el Once Caldas en la fecha 13. - Foto: Dimayor

De los 13 partidos jugados en 2023, el cuadro de Manizales solo ha ganado dos: a Millonarios y Bucaramanga, respectivamente. En los demás duelos ha perdido los puntos, o se ha ido apenas con una unidad tras empates que no le vienen bien para despojarse de las cadenas de un posible descenso. En la tabla de posiciones del Torneo Apertura, es penúltimo y le toca de cerca ser colero, posición de otro histórico como el Deportivo Cali que también teme por la ‘B’.

Para en ‘blanco blanco’, su próxima salida en la liga colombiana será de vital importancia, pues enfrenta a un rival directo por la categoría: Alianza Petrolera. El duelo, que corresponde a la fecha 14, se llevará a cabo en ocho días (18 de abril) en el estadio Palogrande desde las 6:00 p. m.

Temida tabla del descenso

20. Unión Magdalena - 51 PJ, 53 PTS y 1.04 PRO

19. Atlético Huila - 13 PJ, 14 PTS y 1.08 PRO

18. Alianza Petrolera - 89 PJ, 100 PTS y 1.12 PRO

Dayro Moreno, ídolo del Once Caldas no ha podido ayudar a revertir la dura situación. - Foto: Dimayor

17. Once Caldas - 91 PJ, 104 PTS y 1.14 PRO

16. Deportivo Cali - 90 PJ, 105 PTS y 1.17 PRO

15. Deportivo Pasto - 90 PJ, 110 PTS y 1.22 PRO

*PJ: partidos jugados, PTS: puntos y PRO: promedio

La más reciente presentación del Once fue un verdadero calvario, ante La Equidad este martes -11 de abril- salió goleador del estadio de Techo en Bogotá. Ante un cuadro capitalino muy bien manejado por Alexis García, el equipo caldense se vio superado de inicio a fin y el 4-1 en contra, fue la muestra más clara de cómo les pasaron por encima.

Las anotaciones de Dannovi Quiñones en contra (26′), David Camacho (59′), Johan Rojas (67′) y Francisco Chaverra (79′) de penal, dejaron caras largas en el equipo de Pedro Sarmiento, que arribó como el salvador, pero que no le ha encontrado la vuelta a un equipo que se todo parece indicar, se condena a la ‘B’ en cada partido.

Pedro Sarmiento arribó en medio de la crisis para intentar salvar al cuadro blanco. - Foto: Dimayor

Asumiendo responsabilidades, el entrenador del cuadro blanco dijo al término del juego en la rueda de prensa: “No creo que el equipo sea de tratar mal a los jugadores o castigarlos. Entiendo a los hinchas, periodistas y dirigentes. En mi carrera me han tocado momentos muy difíciles. Vamos a mirar si encontramos las herramientas. El problema principal fue la falta de reacción sobre los errores que nosotros mismos cometimos. Tocó perder 4-1. Nosotros le ayudamos muchísimo a Equidad”.

Para cerrar, dejó la puerta abierta en caso de que quieran despedirlo del cargo: “Hoy fuimos los culpables. Tengo que responder por un grupo desde la parte anímica y no es la primera vez que me pasa esto. Si me van a echar, me voy y se acabó el problema. Donde no me quieren, me voy. Mientras esté aquí voy a tratar de hacer la posible para que se reponga”.