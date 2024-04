Tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras la fecha 14 se agotan los cupos a cuadrangulares

Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga son los dos primeros clasificados a cuadrangulares en la Liga Betplay. Luego de ganar sus respectivos partidos en condición de visitante, ‘pijaos’ y ‘leopardos’ llegaron a la línea de los 29 puntos y tienen todo listo para disputar el título de mitad de año.

Un poco más abajo se encuentra Independiente Santa Fe, que volvió a ganar luego de su caída en el clásico y escaló hasta la tercera posición, aunque tiene un partido más que sus inmediatos rivales.

Deportivo Pereira se quedó cuarto con 26 unidades, seguido por Once Caldas con 25. Junior se encuentra sexto después de vencer a la Equidad, que ahora es séptimo en la tabla.

Pereira. Marzo 31 de 2024. En el estadio Hernán Ramírez Villegas, el Deportivo Pereira recibe al Atlético Bucaramanga en un juego válido por la fecha 14 de la primera Liga Betplay del año. (Colprensa - Juan Sebastián Henao) | Foto: Juan Sebastián Henao

América de Cali, que goleó a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot (1-4), amenaza con meterse a los cuadrangulares al llegar al octavo lugar con 19 unidades, las mismas de Millonarios y Atlético Nacional, aunque con una mejor diferencia de gol.

El conjunto ‘escarlata’ salió del bache que vivió en la primera parte del campeonato y ha logrado consolidar un estilo de juego contundente bajo las órdenes del técnico venezolano César Farías.

“A veces un buen equipo, un buen funcionamiento no es todo, pero ganarle a un grupo de amigos, eso sí, está bien difícil. Lo que vivimos en el camerino y lo que vivimos en los últimos doce puntos que hemos sacado diez, ante la adversidad en múltiples aspectos, lesiones, virosis, tarjetas, la no aceptación que es normal cuando no vienen los resultados”, dijo en rueda de prensa.

Farías estuvo a punto de abandonar su cargo en América, pero la dirigencia le dio el respaldo hasta que los resultados empezaron a darse. “Hoy le ganamos a un rival dificilísimo que pocas veces lo van a ver perder así, pero que nos salieron bien las cosas a nosotros. No sé si es un partido clave, pero sí es un gran partido, de esos que uno tiene que disfrutar, obviamente porque se nos viene un calendario muy difícil, pero te llena de certeza en lo que estás haciendo”, apuntó.

Para clasificar, América debe sortear una dura recta final en la que enfrentará a Junior, Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Santa Fe y Once Caldas. “El equipo viene recibiendo golpes de resultados que en algunas ocasiones no lo merecía, viene sintiendo lo que es la presión de un equipo grande, la exigencia que es normal, eso también va desarrollando un carácter, que si sabemos canalizar bien la energía, se le puede sacar provecho”, sentenció el estratega venezolano.

Michael Barrios celebrando su gol frente a Medellín | Foto: Colprensa

Cinco fechas por disputar, seis cupos en juego

América sabe que no puede fallar porque hay varios equipos en fila esperando por entrar al grupo de los ocho. Atlético Nacional y Millonarios, por ejemplo, han encadenado victorias en las últimas jornadas y parecen destinados a pelear hasta el final por meterse en los cuadrangulares.

Ahora mismo hay seis cupos en juego, sin embargo, Santa Fe y Deportivo Pereira no tendrían problema de clasificarse a menos que suceda una tragedia en las últimas jornadas que quedan por delante. Once Caldas debe corroborar su buen momento en condición de local, al igual que Junior, mientras que Equidad está ‘tambaleando’ ante los malos resultados que lo han acompañado últimamente.

La fecha 15 se disputará desde el próximo viernes con los partidos de Envigado vs. Pereira, Nacional vs. Fortaleza y Once Caldas vs. Tolima. El sábado jugarán Águilas Doradas ante Pasto, Bucaramanga frente al Deportivo Cali y América recibirá a Junior.